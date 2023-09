MŚ koszykarzy – Litwa zagra z Łotwą o piąte miejsce

Słowenia i Włochy zagrają o siódmą lokatę mundialu. Wszystkie drużyny są pewne udziału w przyszłorocznych kwalifikacjach do IO Paryż 2024, w których wystąpi też Polska (w sumie o cztery miejsca będą walczyć 24 zespoły).

Litwini wygrali szósty z siedmiu meczów czempionatu, a do sukcesu poprowadził ich środkowy Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans), który miał double-double – 24 pkt i 12 zbiórek.

Liderem Słoweńców był jak zwykle gwiazdor NBA Luka Doncic (Dallas Mavericks) z 29 pkt (sześć zbiórek, dwie asysty). Zespół trenera Aleksandra Nikolica po raz trzeci w tym turnieju stracił 100 pkt (wcześniej z Niemcami i Kanadą).

Łotysze kolejny raz sprawili niespodziankę (wcześniej byli lepsi od wicemistrzów olimpijskich Francuzów i obrońców tytułu Hiszpanów) i wygrali z wyżej notowanymi Włochami 87:82.

Największa w tym zasługa grającego na co dzień w lidze włoskiej Andrejsa Grażulisa, który trafił 12 z 13 rzutów kończąc spotkanie z 28 pkt i sześcioma zbiórkami. To on nie pomylił się zza linii 6,75 m na 24 sekundy przed końcem pieczętując wygraną. Łotysze, debiutujący w MŚ, mieli 15 celnych (z 31) rzutów za trzy. Aigars Skele, koszykarz Arged Stali Ostrów Wlkp., zdobył 12 pkt i miał dziewięć asyst oraz cztery zbiórki. Szkoleniowcem Łotwy jest Włoch Luca Banchi, który dla rodaków nie miał jednak taryfy ulgowej.

Wyniki meczów o miejsca 5-8:

Litwa – Słowenia 100:84 (33:21, 20:22, 22:20, 25:21)

Najwięcej punktów: dla Litwy – Jonas Valanciunas 24, Ignas Brazdeikis 15, Mindaugas Kuzminskas 14, Deividas Sirvydis 14; dla Słowenii – Luka Doncic 29, Aleksej Nikolic 14, Mike Tobey 13, Zoran Dragic 12.

Włochy – Łotwa 82:87 (26:18, 16:28, 18:21, 22:20)

Najwięcej punktów: dla Włoch – Luigi Datome 20, Stefano Tonut 11, Nicolo Melli 11; dla Łotwy – Andrejs Grażulis 28, Aigars Skele 12, Artus Zagars 10.