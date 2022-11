MŚ 2022 – Lionel Messi na drodze Polaków do 1/8 finału

Lionel Messi, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii, stanie w środę na drodze reprezentacji Polski do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze. Dwukrotni mistrzowie świata muszą wygrać, by być pewnymi awansu, a prowadzącym w grupie C biało-czerwonym wystarczy remis.