MŚ 2022 – Kamiński: zrobimy wszystko, aby z Arabią Saudyjską wygrać

Biało-czerwoni przygotowują się do sobotniego starcia z Arabią Saudyjską, która w pierwszym meczu sensacyjnie pokonała Argentynę 2:1. Polska w pierwszym pojedynku w Katarze zremisowała 0:0 z Meksykiem.

„Uważam, że w spotkaniu z Meksykiem swoje zadanie zrealizowałem. Po meczu dokładnie analizowałem grę Jesusa Daniela Gallardo, którego miałem pilnować. To zawodnik ofensywny, ale nie stworzył nam większego zagrożenia” – powiedział Kamiński proszony o ocenę swojego występu w spotkaniu z Meksykiem.

Zawodnik VfL Wolfsburg przyznał jednak, że niektóre sytuacje na boisku z meczu z Meksykiem biało-czerwoni powinni inaczej rozwiązać.

„Trzeba im było więcej piłek grać za plecy, może by się pogubili. My mamy dobrych i szybkich skrzydłowych, może by się udało coś im strzelić. Ja do siebie pretensji nie mam, trener wie, że jestem zdyscyplinowany, realizowałem swoje zadania” – zauważył.

Na pytanie o sobotni mecz z Arabią Saudyjską, Kamiński przyznał, że to „groźna drużyna”.

„Wiedzą o co grają! Po pokonaniu Argentyny będą na fali, na trybunach, jak sądzę, będą tysiące ich kibiców. My jednak o tym nie myślimy, patrzymy tylko na siebie. Mamy jeden punkt, jesteśmy nadal w grze, zrobimy wszystko, aby w sobotę wygrać” – podkreślił.

Kamiński przyznał też, że z innych zespołów, które miał okazję zobaczyć w akcji, zaimponowali mu Kanadyjczycy.

„Choć przegrali 0:1 z Belgią, to pokazali wielką wolę walki. Byli skazani na pożarcie, a Belgowie, uważani za jednego z kandydatów do tytułu, mieli z nimi poważne problemy. Także Japonia pokonując Niemców pokazała, że faworyci nie mogą spać spokojnie” – podsumował.

Mecz Polski z Arabią Saudyjską w sobotę o godz. 15.

Polska Strefa Kibica zaprasza wszystkich miłośników piłki nożnej do wspólnego oglądania Mistrzostw Świata w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Następne dwa mecze odbędą się:

26-11-2022 // 15:00

Polska – Arabia Saudyjska (restauracja „Pan Tadeusz”)

30-11-2022 // 21:00

Polska – Argentyna (sala koncertowa DKP)

Rezerwacja miejsc pod nr tel. 23 336 63