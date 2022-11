MŚ 2022: Dania – Tunezja 0:0

Dania: Kasper Schmeichel – Joachim Andersen, Simon Kjaer (65. Mathias Jensen), Andreas Christensen – Rasmus Kristensen, Thomas Delaney (45+1. Mikkel Damsgaard), Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Joakim Maehle – Andreas Skov Olsen (65. Jesper Lindstroem), Kasper Dolberg (65. Andreas Cornelius).

Tunezja: Aymen Dahmen – Montassar Talbi, Yassine Meriah, Dylan Bronn – Mohamed Drager (88. Wajdi Kechrida), Elyas Skhiri, Aissa Laidouni (88. Ferjani Sassi), Ali Abdi – Anis Ben Slimane (67. Naim Sliti), Issam Jebali (80. Taha Yassine Khenissi), Youssef Msakni (80. Hannibal Mejbri).

Było to pierwsze spotkanie Danii z Tunezją na mundialu. Ich jedynym dotychczasowym starciem był towarzyski mecz 20 lat temu w Japonii, przed MŚ 2002, w który zespół z Europy wygrał 2:1. Jedno co łączy obie ekipy, oprócz kolorów barw narodowych, to szósty start w mundialu.

W linii pomocy Duńczyków w podstawowym składzie zagrał Christian Eriksen. Piłkarz wystąpił w wielkim turnieju po 17 miesiącach od ataku serca, którego doznał podczas ubiegłorocznego Euro 2021.

Już przed pierwszym gwizdkiem sędziego było wiadomo, że piłkarze Tunezji w jednym aspekcie futbolowego widowiska będą mieć przewagę – na trybunach, mogącego pomieścić ponad 45 tys. widzów Education City Stadium, w zdecydowanej większości byli kibice zespołu z Afryki Północnej.

Pierwsi bliżsi zdobycia gola byli właśnie Tunezyjczycy. Przed upływem kwadransa po strzale Mohameda Dragera piłka – po rykoszecie – mogła zaskoczyć bramkarza Kaspera Schmeichela. Kilka minut później kontra zespołu trenera Jalela Kadriego zakończyła się bramką, której nie uznał meksykański arbiter, dopatrując się pozycji spalonej.

Tuż przed przerwą mistrzowie Afryki z 2004 roku nie wykorzystali kolejnej dogodnej sytuacji. Issam Jebali, na co dzień występujący w… duńskim Odense BK, był bliski przelobowania bramkarza, który jednak nie dał się zaskoczyć. Drużyna z Europy w tym okresie gry była zdecydowanie dłużej w posiadaniu piłki, ale nie potrafiła poważniej zagrozić bramce rywala.

Szybko po zmianie stron duńscy fani wznieśli ręce w geście radości, ale trafienie Andreasa Skov Olsena również nie zostało uznane przez sędziego. W 65. minucie trener Skandynawów Kasper Hjulmand przeprowadził aż trzy zmiany w składzie, w tym ściągnął z boiska kapitana Simona Kjaera. Korekty od razu mogły przynieść efekt, gdyż po strzale głową rezerwowego Andreasa Corneliusa piłka trafiła w słupek.

Mecz zakończył się bezbramkowym remisem, pierwszym w katarskim mundialu. Wynik jest zgodny z dotychczasowymi danymi statystyków. Dania nigdy w MŚ nie przegrała z przeciwnikiem z Afryki, a Tunezja nie zaznała smaku zwycięstwa z ekipą ze Starego Kontynentu w turnieju tej rangi.

Wieczorem w drugim meczu grupy D Francja zmierzy się z Australią.