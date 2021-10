MŚ 2022: Albania – Polska. Świderski bohaterem

Bez wątpienia nie był to łatwy mecz dla Polaków. Albańczycy od pierwszych minut zdecydowali się atakować bardzo wysoko, cały czas wywierać pressing i zmuszać Biało-Czerwonych do błędów. Gospodarze byli w swoich założeniach skuteczni, jednak nie przełożyło się to na sytuacje bramkowe.

Stopniowo Polacy zyskiwali coraz większą kontrolę nad boiskowymi wydarzeniami, choć oni także mieli problemy z tym, by zagrozić bramkarzowi rywali. Kluczowym ruchem było wprowadzenie na boisko Karola Świderskiego. Po dziesięciu minutach na boisku zdołał on wykorzystać świetną wrzutkę innego rezerwowego – Mateusza Klicha.

Krótko po tym golu spotkanie zostało przerwane z powodu niewłaściwego zachowania fanów gospodarzy i wznowione po około 20 minutach.

Goście, którzy wierzyli w to, że uda się urwać punkty faworyzowanej Polsce, nie zdołali już odmienić losów spotkania. Piłkarze Paulo Sousy po 8 kolejkach gier w grupie I są na drugim miejscu w tabeli z dorobkiem 17 punktów. Najwyżej w stawce są Anglicy, którzy wyprzedzają nas o trzy oczka.

Biało-Czerwonych czekają jeszcze spotkania z Andorą i Węgrami, którzy we wtorek zdołali urwać punkt Anglikom na Wembley.

Jako drudzy z eliminacji awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Katarze zapewnili sobie Duńczycy. Podopieczni selekcjonera Kaspera Hjulmanda pokonali Austriaków 1:0 (0:0), a zwycięską bramkę zdobył w 53. minucie Joakim Maehle.

W innych spotkaniach grupy F Izrael wygrał z Mołdawią 2:1 (1:0), a Wyspy Owcze uległy Szkocji 0:1 (0:0). W tabeli Duńczycy (24 pkt) mają siedem punktów przewagi nad Szkotami oraz jedenaście nad Izraelem.

Albania – Polska 0:1

Bramka: Świderski (77)

Skład:

Polska: Szczęsny – Dawidowicz, Bednarek, Glik, Puchacz – Jóźwiak, Krychowiak, Moder, Zieliński – Lewandowski, Buksa

Albania: Berisha – Hysaj, Ismajli, Kumbulla, Veseli – Bare, Ramadani, Trashi – Uzuni, Manaj, Roshi

Grupa I

San Marino – Andora 0:3 (0:1)

Albania – Polska 0:1 (0:0)

Anglia – Węgry 1:1 (1:1)

TABELA

1. Anglia 8 6 2 0 24-3 20

2. Polska 8 5 2 1 25-8 17

3. Albania 8 5 0 3 11-7 15

4. Węgry 8 3 2 3 13-12 11

5. Andora 8 2 0 6 7-19 6

6. San Marino 8 0 0 8 1-32 0