Mocny start LKL: „Rytas” i „Žalgiris”

Wileński „Rytas” i Kowieński „Žalgiris” otworzyły sezon LKL we własnych halach pewnymi zwycięstwami i z bilansem 2–0 prowadzą w tabeli.

fot: Rokas Llukoševičius

„Rytas” – „Gargždai” 99:73

Kwarty: 29:19, 31:16, 14:21, 25:17

Zespół Giedriusa Žibėnasa od pierwszych minut zbudował przewagę (9:2), którą do przerwy powiększył do 60:35. Mimo zrywu gości 11:0 po zmianie stron (49:66), gospodarze szybko odzyskali kontrolę i domknęli mecz różnicą 26 punktów.

Liderzy „Rytasu”

  • Jacob Wiley 19 pkt, 8 zb., 25 eval (20 min)
  • Jerrick Harding 15 pkt
  • Artūras Gudaitis 14 pkt, 10 zb., 27 eval (21 min)
  • Ignas Sargiūnas 13 pkt
  • Simonas Lukošius 12 pkt

„Gargždai”

  • Trey Pulliam 17 pkt
  • Joshua Hagins, Džiugas Slavinskas – po 11 pkt
  • Daryll Doualla 10 pkt
  • Nojus Mineikis 9 pkt

Nieobecni: „Gargždai” – Paulius Petrilevičius; „Rytas” – Jordan Walker.

„Žalgiris” – „Šiauliai” 93:72

Kwarty: 23:20, 27:9, 20:25, 23:18

Drużyna Tomasa Masiulisa po wyrównanym początku odjechała rywalom w drugiej kwarcie. Seria punktowa wyprowadziła gospodarzy na 50:29 do przerwy i „Žalgiris” kontrolował mecz do końca. „Šiauliai” zdołowali zniwelować straty do 65:77, jednak końcówka znów należała do mistrzów Litwy (90:68, ostatecznie 93:72).

Liderzy „Žalgirisu”

  • Ignas Brazdeikis 13 pkt (2/3 za 2, 2/2 za 3, 3/3 za 1)
  • Moses Wright 12 pkt
  • Laurynas Birutis 12 pkt
  • Maodo Lo 11 pkt, 5 as., 17 eval (debiut)

„Šiauliai”

  • Jordan Brown 16 pkt, 5 zb., 13 eval
  • Daniel Baslyk 11 pkt
  • Cedric Henderson 10 pkt

Nieobecni: „Žalgiris” – Dovydas Buika i Dovydas Giedraitis; „Šiauliai” – wciąż bez Siima-Sandera Vene.

