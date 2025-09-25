Mocny start LKL: „Rytas” i „Žalgiris”

„Rytas” – „Gargždai” 99:73
Kwarty: 29:19, 31:16, 14:21, 25:17
Zespół Giedriusa Žibėnasa od pierwszych minut zbudował przewagę (9:2), którą do przerwy powiększył do 60:35. Mimo zrywu gości 11:0 po zmianie stron (49:66), gospodarze szybko odzyskali kontrolę i domknęli mecz różnicą 26 punktów.
Liderzy „Rytasu”
- Jacob Wiley 19 pkt, 8 zb., 25 eval (20 min)
- Jerrick Harding 15 pkt
- Artūras Gudaitis 14 pkt, 10 zb., 27 eval (21 min)
- Ignas Sargiūnas 13 pkt
- Simonas Lukošius 12 pkt
„Gargždai”
- Trey Pulliam 17 pkt
- Joshua Hagins, Džiugas Slavinskas – po 11 pkt
- Daryll Doualla 10 pkt
- Nojus Mineikis 9 pkt
Nieobecni: „Gargždai” – Paulius Petrilevičius; „Rytas” – Jordan Walker.
„Žalgiris” – „Šiauliai” 93:72
Kwarty: 23:20, 27:9, 20:25, 23:18
Drużyna Tomasa Masiulisa po wyrównanym początku odjechała rywalom w drugiej kwarcie. Seria punktowa wyprowadziła gospodarzy na 50:29 do przerwy i „Žalgiris” kontrolował mecz do końca. „Šiauliai” zdołowali zniwelować straty do 65:77, jednak końcówka znów należała do mistrzów Litwy (90:68, ostatecznie 93:72).
Liderzy „Žalgirisu”
- Ignas Brazdeikis 13 pkt (2/3 za 2, 2/2 za 3, 3/3 za 1)
- Moses Wright 12 pkt
- Laurynas Birutis 12 pkt
- Maodo Lo 11 pkt, 5 as., 17 eval (debiut)
„Šiauliai”
- Jordan Brown 16 pkt, 5 zb., 13 eval
- Daniel Baslyk 11 pkt
- Cedric Henderson 10 pkt
Nieobecni: „Žalgiris” – Dovydas Buika i Dovydas Giedraitis; „Šiauliai” – wciąż bez Siima-Sandera Vene.