Mocny start LKL: „Rytas” i „Žalgiris”

„Rytas” – „Gargždai” 99:73

Kwarty: 29:19, 31:16, 14:21, 25:17

Zespół Giedriusa Žibėnasa od pierwszych minut zbudował przewagę (9:2), którą do przerwy powiększył do 60:35. Mimo zrywu gości 11:0 po zmianie stron (49:66), gospodarze szybko odzyskali kontrolę i domknęli mecz różnicą 26 punktów.

Liderzy „Rytasu”

Jacob Wiley 19 pkt, 8 zb., 25 eval (20 min)

Jerrick Harding 15 pkt

Artūras Gudaitis 14 pkt, 10 zb., 27 eval (21 min)

Ignas Sargiūnas 13 pkt

Simonas Lukošius 12 pkt

„Gargždai”

Trey Pulliam 17 pkt

Joshua Hagins, Džiugas Slavinskas – po 11 pkt

Daryll Doualla 10 pkt

Nojus Mineikis 9 pkt

Nieobecni: „Gargždai” – Paulius Petrilevičius; „Rytas” – Jordan Walker.

„Žalgiris” – „Šiauliai” 93:72

Kwarty: 23:20, 27:9, 20:25, 23:18

Drużyna Tomasa Masiulisa po wyrównanym początku odjechała rywalom w drugiej kwarcie. Seria punktowa wyprowadziła gospodarzy na 50:29 do przerwy i „Žalgiris” kontrolował mecz do końca. „Šiauliai” zdołowali zniwelować straty do 65:77, jednak końcówka znów należała do mistrzów Litwy (90:68, ostatecznie 93:72).

Liderzy „Žalgirisu”

Ignas Brazdeikis 13 pkt (2/3 za 2, 2/2 za 3, 3/3 za 1)

Moses Wright 12 pkt

Laurynas Birutis 12 pkt

Maodo Lo 11 pkt, 5 as., 17 eval (debiut)

„Šiauliai”

Jordan Brown 16 pkt, 5 zb., 13 eval

Daniel Baslyk 11 pkt

Cedric Henderson 10 pkt

Nieobecni: „Žalgiris” – Dovydas Buika i Dovydas Giedraitis; „Šiauliai” – wciąż bez Siima-Sandera Vene.

