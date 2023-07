Medale narciarzy rejonu wileńskiego w Oniksztach

Najpierw odbyły się eliminacje ze startu rozdzielnego i po 8 najlepszych w każdej grupie wiekowej trafiało do półfinałów. W grupie najmłodszych dziewcząt, 2010 r. ur. i młodsze, w sprincie na dystansie 800 m rywalizowały Eweta Šidlauskaitė, Monika Górska, Ekaterina Litwinowa, Austėja Gasianceva. Eweta dystans pokonała w ciągu 1 min. 58 sek., uzyskując 7. rezultat. Ekaterina Litwinowa 800 m pokonała w ciągu 2 min. 01 sek. i obie nasze zawodniczki trafiły do półfinału.

W grupie chłopców 2010 r. ur. I młodsi w półfinale odpadli Rafał Boban i Antoni Butkiewicz.

W kategorii wiekowej 2009-2008 r. ur. mieliśmy 4 naszych przedstawicielek i wszystkie trafiły do półfinału. Miła Sienkiewicz pokonała 1000 m w ciągu 2 min. 21 sek., Eliza Šidlauskaitė – 2 min. 36 sek., Milena Bernatowicz miała czas 2 min. 31 sek., a Gabriela Buchowska – 2 min. 30 sek. Wszystkie dziewczęta otrzymały przepustkę do półfinału i możliwość powalczyć o medale, jednak w półfinale Eliza i Gabriela odpadły.

Łukasz Mincewicz dystans pokonał w ciągu 2 min. 22 sek., uzyskując 2. wynik i szansę walki o medale, zajmując 2. miejsce. Następnie na starcie 1000 m stanęły Emilia Mincewicz i Kotryna Kozlovskytė w grupie 2006-2008 r. ur. Emilia dystans pokonała w ciągu 2 min. 25 sek. i uzyskała trzeci czas. Kotryna z czwartym wynikiem trafiła do finału. Daniel Buchowski z wynikiem 2 min. 00 sek. zajął 5. miejsce i nie trafił do finału.

Następnie odbyły się półfinały, w których ze startu wspólnego startowało po 4 narciarzy, dwoje najlepszych trafiło do finałowej czwórki. W najmłodszej kategorii Ekaterina Litwinowa i Eweta Šidlauskaitė zajęły 4. miejsca i nie trafiły do finału. Daniel na dystansie 1000 m w swoim wyścigu był 5. i nie trafił do finałowej czwórki. Łukasz i Emilia Mincewiczowie, Miła Sienkiewicz zwyciężyli w swoich półfinałach.

Następnie odbyły się finałowe wyścigi, decydujące o podziale miejsc na podium. W finale dziewcząt w kategorii M-14 Miła Sienkiewicz zamieszkała się na starcie wyszła drugą na dystans i niestety, nie udało się wyprzedzić rywalkę, ustępując na mecie 1 metr i zdobywając srebrny medal. Milena Bernatowicz do przedostatniego zawrotu jechała na 4. pozycji, ale wyprzedziła rywalkę i na mecie zajęła 3. miejsce, zdobywając brązowy medal. Emila Mincewicz startowała na dystansie 1000 m. Emila nie dała żadnych szans rywalce, zwyciężając na mecie i zdobywając złoty medal oraz nagrodę rzeczową. Łukasz Mincewicz także miał do pokonania 1000 m. Łukasz od początku wyszedł na prowadzenie, zwiększając przewagę na dystansie i zdecydowanie zwyciężył, zdobywając złoty medal i nagrodę rzeczową za 1. miejsce.

Zwycięzcy 1-3. miejsc zostali nagrodzeni medalami, a zwycięzcy 1. miejsc nagrodami rzeczowymi Narciarskiej Asocjacji Litwy, a także otrzymali od dyrektora kartodromu bilety do jazdy na kartingach. Sportowcy z zadowoleniem jeździli po trasie sprintu, otrzymując dawkę adrenaliny, jednak nieraz na szybkości „wylatując” z asfaltowej nawierzchni.

2. edycja Pucharu Litwy na nartorolkach odbędzie się 5 sierpnia w Niemenczynie. Narciarze będą rywalizować w duatlonie, składającego się z biegu 1-3 km i jazdy na nartorolkach 2-6 km.

Marian Kaczanowski

Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego