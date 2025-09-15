Maraton Wileński: nowości i rekordy frekwencji

Maraton – zwycięstwa Tarasevičiusa i Bužerytė, rekord uczestników

Na dystansie 42,195 km zwyciężyli Lukas Tarasevičius z wynikiem 2:28:32 oraz Modesta Bužerytė – 2:55:31.

Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Modestas Dirsė (2:28:49), a trzecie Andrejus Jegorovas (2:31:44). W rywalizacji kobiet na podium stanęły siostry bliźniaczki: druga była ubiegłoroczna mistrzyni Milda Eimontė, trzecia Monika Bytautienė (obie 2:57:36).

W maratonie wystartowało ponad 1900 osób – to rekordowa liczba uczestników najdłuższego dystansu w Wilnie.

Półmaraton – Kančys i Žūsinaitė-Nekriošienė najszybsi, kolejny rekord frekwencji

W półmaratonie triumfowali Remigijus Kančys (1:11:01) i Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (1:16:01). Wynik zwyciężczyni był trzecim czasem w klasyfikacji open na tym dystansie.

Na drugim miejscu finiszowali Vilius Aleliūnas (1:11:05) i Laura Jegelevičiūtė (1:20:52), a trzecie lokaty zajęli Matas Gedžiūnas (1:16:32) oraz Viktorija Varnagirytė (1:23:48).

Do półmaratonu przystąpiło ponad 3400 uczestników – o 400 więcej niż w 2024 r.. To rekord 22-letniej historii imprezy w stolicy.

10 km – pewne wygrane Černiavskisa i Šatikaitė

Na 10 km zwyciężyli Erikas Černiavskis (33:06) i Danielė Šatikaitė (36:20).

Drugie miejsca: Rimvydas Alminas (33:54) i Emilija Srėbaliūtė (39:04); trzecie: Darius Sadeckas (34:12) i Rūta Jazepčikienė (39:58).

5 km – drugi triumf Žūsinaitė-Nekriošienė tego dnia

Na 5 km najlepsi byli Aivaras Čekanavičius (16 min 17 s) i ponownie tego dnia Vaida Žūsinaitė-Nekriošienė (17 min 09 s).

Drugie miejsca zajęli Łukasz Wozniak z Polski (16 min 28 s) i Liepa Tamutytė (18 min 51 s), a trzecie – Aldas Mačernis (16 min 37 s, jak przed rokiem) oraz Rugilė Zaleckaitė (18 min 58 s).

Nowości i skala wydarzenia

Łącznie na wszystkich trasach wystartowało ponad 13 700 osób. Uczestnicy mogli wybierać spośród pięciu biegowych dystansów – od 200 m dla dzieci od 2. roku życia po maraton. Po raz pierwszy w historii imprezy wprowadzono także trasę marszową (3 km) z inicjatywy „Swedbank” – zarejestrowało się na nią ponad 700 osób.

– „To budujące, że już w pierwszym roku naszej współpracy z maratonem wydarzenie odnowiło się, urosło i osiągnęło nowe rekordy. Maraton staje się zjawiskiem jednoczącym społeczność, dla której ważny jest aktywny, zdrowy styl życia i włączanie. Nadal będziemy starać się być o krok do przodu, wspierając inicjatywy, które wzmacniają fizyczne, emocjonalne i finansowe zdrowie ludzi – podstawowe elementy silnego społeczeństwa” – powiedziała Inga Skisaker, szefowa „Swedbank”.