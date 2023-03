M. Przydacz o ewentualnym bojkocie Igrzysk w Paryżu: taka decyzja powinna zostać wypracowana w szerszej koalicji państw

MKOL przywrócił we wtorek możliwość startów Rosjan i Białorusinów w sportach indywidualnych pod flagą neutralną pod warunkiem, że nie wspierali oni aktywnie wojny na Ukrainie oraz nie są związani z wojskiem i klubami wojskowymi. Decyzja w sprawie ich udziału w igrzyskach zapadnie później.

W TVP Info Przydacz powiedział, że „kwestia obecności rosyjskich czy białoruskich przedstawicieli sportu – czy to pod flagą tych państw czy pod flagą neutralną – może być i będzie wykorzystywana politycznie przez Władimira Putina i Alaksandra Łukaszenkę. Podkreślił, że do decyzji o dopuszczenie do zawodów rosyjskich czy białoruskich sportowców „należałoby podchodzić jak najbardziej krytycznie”.

Przydacz dodał, że „jest oczywiste, że Polska powinna wypracować swoje stanowisko politycznie i jednocześnie starać się kanałami dyplomatycznymi działać na rzecz zmiany tych decyzji (MKOL-u)”.

„Myślę, że to, co w tym momencie proponuje MKOL, jest dla wielu z nas, mówiąc dyplomatycznie, bardzo rozczarowujące, każdy z nas rozumie z tym wiąże się rosyjska agresja” – podkreślił Przydacz.

Minister był dopytywany, czy Polska powinna wydać jasną decyzję – że jeżeli utrzymana zostanie decyzja MKOL – to reprezentacja Polski nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w 2024 roku i będzie tworzyć koalicję państw, które również nie wyślą swoich sportowców do stolicy Francji.

„Taka decyzja powinna zostać wypracowana w szerszej koalicji państw i dopiero wówczas, gdyby tak rzeczywiście szerokim frontem można by było pójść, można mówić o twardych decyzjach i twardych rekomendacjach” – powiedział prezydencki minister.

W lutym Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz przedstawiciele 34 innych państwa podpisali oświadczenie, w którym podkreślili dążenie do wykluczenia Rosjan i Białorusinów z międzynarodowego sportu, w tym z przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Paryżu.

We wtorek po ogłoszeniu decyzji MKOL, Polski Komitet Olimpijski wyraził ubolewanie z tego powodu. Jednocześnie podtrzymał zdecydowany sprzeciw wobec udziału zawodników z tych państw w igrzyskach.

Od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 roku, zgodnie z zaleceniem MKOl z 28 lutego, większość związków sportowych wykluczyła lub ograniczyła możliwość startu Rosjan i Białorusinów w zawodach.