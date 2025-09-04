Liverpool 2025. Siedmioro reprezentantów Litwy na mistrzostwach świata „World Boxing”

Plan walk reprezentantów Litwy
4 września (czwartek)
- Edgaras Skurdelis (do 60 kg) – walka eliminacyjna z Ariuszem Gomcijanem (Gruzja), byłym mistrzem Europy.
- Aleksander Trofimčiuk (do 70 kg) – eliminacje z Wesleyem Jayem Cameronem (Nowa Zelandia).
- Jonas Jazevičius (do 90 kg) – 1/16 finału z Cheou Yasse Cisse (Niemcy).
5 września (piątek)
- Darius Voišnarovičius (do 85 kg) – 1/16 finału z Robertem Williamem McNultym (Szkocja).
- Algirdas Baniulis (powyżej 90 kg) – 1/16 finału z Kelvinem Wattsem (USA).
6 września (sobota)
- Ana Starovoitova (do 60 kg) – 1/16 finału z Rebeccą Nicoli (Włochy).
8 września (poniedziałek)
- Iveta Lešinskytė (do 80 kg) – 1/8 finału z Gulsają Jerżan (Kazachstan).
Skala imprezy
Według organizatorów, w liverpoolskim czempionacie „World Boxing” wystąpi 554 zawodników z 68 państw – 329 mężczyzn i 225 kobiet.