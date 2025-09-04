Znad Wilii
Liverpool 2025. Siedmioro reprezentantów Litwy na mistrzostwach świata „World Boxing”

W dniach 4–14 września w Liverpoolu (Wielka Brytania) odbędą się pierwsze w historii mistrzostwa świata organizacji „World Boxing”. Litwę reprezentować będzie siedmioro zawodników i zawodniczek. Kadrę poprowadzą trenerzy Bronislavas Šimokaitis i Vidas Bružas. Bezpośrednio przed startem turnieju reprezentacja przygotowywała się na zgrupowaniu w Sheffield (11 sierpnia – 2 września).

fot. LBF

Plan walk reprezentantów Litwy

4 września (czwartek)

  • Edgaras Skurdelis (do 60 kg) – walka eliminacyjna z Ariuszem Gomcijanem (Gruzja), byłym mistrzem Europy.
  • Aleksander Trofimčiuk (do 70 kg) – eliminacje z Wesleyem Jayem Cameronem (Nowa Zelandia).
  • Jonas Jazevičius (do 90 kg) – 1/16 finału z Cheou Yasse Cisse (Niemcy).

5 września (piątek)

  • Darius Voišnarovičius (do 85 kg) – 1/16 finału z Robertem Williamem McNultym (Szkocja).
  • Algirdas Baniulis (powyżej 90 kg) – 1/16 finału z Kelvinem Wattsem (USA).

6 września (sobota)

  • Ana Starovoitova (do 60 kg) – 1/16 finału z Rebeccą Nicoli (Włochy).

8 września (poniedziałek)

  • Iveta Lešinskytė (do 80 kg) – 1/8 finału z Gulsają Jerżan (Kazachstan).

Skala imprezy

Według organizatorów, w liverpoolskim czempionacie „World Boxing” wystąpi 554 zawodników z 68 państw – 329 mężczyzn i 225 kobiet.

