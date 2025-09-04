Liverpool 2025. Siedmioro reprezentantów Litwy na mistrzostwach świata „World Boxing”

W dniach 4–14 września w Liverpoolu (Wielka Brytania) odbędą się pierwsze w historii mistrzostwa świata organizacji „World Boxing”. Litwę reprezentować będzie siedmioro zawodników i zawodniczek. Kadrę poprowadzą trenerzy Bronislavas Šimokaitis i Vidas Bružas. Bezpośrednio przed startem turnieju reprezentacja przygotowywała się na zgrupowaniu w Sheffield (11 sierpnia – 2 września).