Litwa wygrywa ze Szwecją 74:71. W 1/8 finału rywalem Łotwa

Mecz lepiej rozpoczęli Szwedzi, prowadząc po pierwszej kwarcie 21:14, a w połowie drugiej odsłony osiągnęli dwucyfrową przewagę (32:20). Litwini jeszcze przed przerwą odrobili część strat (33:39), a w trzeciej kwarcie przejęli inicjatywę – po serii 10:0 wyszli na prowadzenie 51:45 i przed ostatnią odsłoną mieli minimalną przewagę (54:53). Na cztery minuty przed końcem było 65:65; zwycięstwo przypieczętowały rzuty wolne Armasa Velički i Ignasa Sargiūnasa.

Triumf został odniesiony mimo problemów zdrowotnych. W pierwszej kwarcie Margiris Normantas skręcił staw skokowy i nie był w stanie kontynuować gry. Przypomnijmy, że dwa dni wcześniej kadra straciła swojego lidera Rokasa Jokubaitisa, który zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i pauzować będzie co najmniej pół roku.

Najlepsi strzelcy

Litwa: Jonas Valančiūnas 18 pkt (9 zb., 7/11 za 2, 2 bloki), Arnas Velička 14 (7 as.), Gytis Radzevičius 13 (4/5 za 2), Ąžuolas Tubelis 12 (5/8 za 2, 12 zb., 2 bloki), Deividas Sirvydis 7, Ignas Sargiūnas 6, Rokas Giedraitis 4.

Szwecja: Pelle Larsson 18, Tobias Borg 13 (3/4 za 3), Simon Birgander 10, Barra Njie 8.

Zestaw par 1/8 finału (Ryga)

Oprócz pary Litwa – Łotwa, wyłoniono także: Niemcy – Portugalia, Turcja – Szwecja, Finlandia – Serbia. Faza pucharowa z udziałem 16 najlepszych drużyn rozpocznie się w sobotę w Rydze.