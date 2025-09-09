Reprezentanci Litwy wygrywają z Łotwą 88:79 i awansują do ćwierćfinału

Prowadzeni przez Rimasa Kurtinaitisa reprezentanci Litwy rozpoczęli mecz nietypową pierwszą piątką: Arnas Velička, Gytis Radzevičius, Deividas Sirvydis, Ąžuolas Tubelis i Marek Błażewicz. Seria 7:0 ustawiła początek spotkania, a po 4 minutach było 14:6. Velička w tym czasie trafił trzy trójki, a po efektownym wsadzie Błażewicza Litwa odskoczyła na 18:10. Mimo że łotewska gwiazda Kristaps Porziņģis już w pierwszych 7 minutach zdobył 10 punktów, pierwsza kwarta zakończyła się prowadzeniem gości 28:18.

Na starcie drugiej odsłony przewaga Litwy stopniała do 28:26, lecz punkty Jonasa Valančiūnasa i Tadasa Sedekerskisa szybko odbudowały dystans (po 15 minutach 34:29). Trójka Sirvydisa w ostatniej sekundzie akcji znów podniosła prowadzenie (45:35), a do przerwy było 47:37. Skuteczność była atutem gości: 6/11 za trzy (55 proc.) oraz 12/17 za dwa (71 proc.). Na tablicach Litwa dominowała 22:13.

Po zmianie stron reprezentanci Litwy utrzymywali bezpieczną przewagę (w 25. min 54:44), a po punktach Valančiūnasa i Błażewicza prowadzenie wzrosło do 62:49. Przed czwartą kwartą było 66:54. Na początku decydującej części gry Porziņģis złapał czwarte przewinienie, a Litwa kontrolowała wynik (w 35. min 76:63). W końcówce Łotysze zbliżyli się trójkami na 6 punktów, lecz trafienie Sirvydisa w ostatniej minucie ponownie dało dwucyfrowy zapas i przypieczętowało zwycięstwo 88:79.

Reprezentanci Litwy zagrają dziś z Grecją o 20:30. Stawką będzie awans do półfinału.

Litwa – Łotwa (88:79)

Litwa:

Arnas Velička 21 (3/5 za 3, 5 zb., 12 asyst, eval 24), Ąžuolas Tubelis 18 (6/10 za 2, 12 zb., eval 27), Deividas Sirvydis 18 (7 zb.), Marek Błażewicz 9 (5 zb.), Jonas Valančiūnas 9 (4/5 za 2), Tadas Sedekerskis 6, Ignas Sargiūnas 3, Gytis Radzevičius 2, Margiris Normantas 2.

Łotwa:

Kristaps Porziņģis 34 (19 zb., 10/15 z linii, eval 39), Rihards Lomažs 21 (7 asyst), Rolands Šmits 8 (4/5 za 2), Artūrs Žagars 6.