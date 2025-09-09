Litwa mistrzem Europy 3×3! Historyczne złoto po finale 21:17 z Łotwą

Finał i tytuł MVP

W decydującym meczu dla Litwy punktowali: Ignas Vaitkus 8, Aurelijus Pukelis 6, Marijus Užupis 5, Evaldas Džiaugys 2. Po stronie Łotwy zagrali: Nauris Miezis (9 pkt), Francis Lacis (3), Zigmaras Raimo (3), Rihardas Kuksikas (2).

Autorem przesądzającego o zwycięstwie rzutu był Ignas Vaitkus, który został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) mistrzostw Europy.

Droga Litwy po złoto

Start turnieju nie był dla Litwinów łatwy. W pierwszym meczu ulegli obrońcom tytułu z 2024 r. – Austrii 16:21 (wszyscy litewscy zawodnicy po 4 pkt).

O awans do fazy pucharowej zadbali w kolejnym spotkaniu, pokonując Danię 21:11 (Džiaugys 7, Vaitkus 6, Užupis 4, Pukelis 4).

W ćwierćfinale po zaciętej walce Litwa wygrała z Francją 21:17. Liderem był Evaldas Džiaugys – 9 pkt (3/5 za 1, 1/1 za 2, 4/4 z linii). Pukelis dołożył 5, Vaitkus 4, Užupis 3.

Półfinał z Włochami zaczął się od niekorzystnego 2:9, jednak drużyna Novickasa odrobiła straty i – na niespełna cztery minuty przed końcem – wyszła na prowadzenie 12:11. Ostatecznie zwyciężyła 21:15, a wynik przypieczętował rzutem spod kosza Aurelijus Pukelis (1:41 do końca). Pukelis był najskuteczniejszy (8 pkt), Užupis zdobył 6, Džiaugys 4, Vaitkus 3.

Włosi sięgnęli później po brąz, wygrywając z Niemcami 22:15.