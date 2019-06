Liga NBA – 37-letni Tony Parker kończy karierę

vdu

Parker do NBA trafił w 2001 roku wybrany przez Suprs z 28. numerem w drafcie. Z „Ostrogami” mistrzostwo świętował w 2003, 2005, 2007 i 2014 roku. W 2007 został także uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem (MVP) finałowej serii. Był pierwszym Europejczykiem, którego wyróżniono w ten sposób.

Teksas opuścił rok temu. W sezonie 2018/19 wystąpił w 56 meczach, średnio uzyskiwał 9,5 pkt oraz 3,7 asysty. „Szerszenie” jednak nawet nie awansowały do play off, czego Parker nigdy wcześniej nie doświadczył.

„Wiele różnych rzeczy wpłynęło na to, że postanowiłem zakończyć karierę. Ostatecznie sprowadza się to do tego, że skoro nie mogę walczyć o mistrzostwo, to nie chcę więcej grać w koszykówkę. Fizycznie spokojnie wytrzymałbym jeszcze dwa sezony, ale nie chcę grać dla samego grania. Nigdy nie grałem dla pieniędzy, nigdy nie grałem dla zabawy. Interesowały mnie tylko zwycięstwa” – powiedział portalowi ESPN.

W trakcie całej kariery wystąpił w 1254 meczach sezonu zasadniczego. Średnio uzyskiwał w nich 15,5 pkt oraz miał 5,6 asysty. Sześć razy wybierano go do Meczu Gwiazd. Z reprezentacją Francji w 2013 roku sięgnął po mistrzostwo Europy i był MVP turnieju.