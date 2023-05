Liga francuska – Messi wznowił treningi po prawie tygodniowym zawieszeniu

„Leo Messi wrócił do treningu w ten poniedziałkowy poranek” – napisano na koncie PSG na Twitterze.

W miniony poniedziałek Messi udał się do Arabii Saudyjskiej w celu wzięcia udziału w kampanii promocyjnej kraju. Jak się okazało, nie miał na to zgody kierownictwa klubu i został za to zawieszony. Dzień wcześniej paryżanie przegrali u siebie z Lorient 1:3.

W piątek 35-letni Argentyńczyk przeprosił za swoją niesubordynację.

„Szczerze myślałem, że po meczu będziemy mieli dzień wolny, tak jak w poprzednich tygodniach. Organizowałem ten wyjazd i nie mogłem go odwołać, bo już wcześniej go odwoływałem” – wyjaśnił w nagraniu wideo zamieszczonym na Instagramie.

Francuskie media donosiły, że zawieszenie trwać będzie dwa tygodnie, ale wszystko wskazuje na to, że Messi będzie mógł wystąpić w meczu z Ajaccio w sobotę.

Po 34 kolejkach francuskiej ekstraklasy PSG ma 78 punktów i o sześć wyprzedza wicelidera – Lens. Paryski klub został już wyeliminowany z Ligi Mistrzów i Pucharu Francji – z obu rozgrywek odpadł w 1/8 finału.