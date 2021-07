Polak otrzymał 356 z 563 głosów. W wyborach udział wzięli członkowie Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Sportowych. Lewandowski pozostawił w tyle Thomasa Muellera oraz Erlinga Haalanda.

„To bardzo rzadkie, by ten sam piłkarz sięgnął po nagrodę dwukrotnie z rzędu. – Dla mnie, jako trenera, to wielki powód do dumy – powiedział były trener Bayernu Monachium Hansi Flick.

Lewandowski wcześniej pobił strzelecki rekord Gerda Muellera – zdobył 41 bramek w sezonie ligowym.