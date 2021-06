Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla Jakuba Błaszczykowskiego

– Wierzę, że na Pańskiej piersi, na Pańskim ramieniu pojawią się z czasem kolejne odznaczenia, kolejne podziękowania w imieniu Rzeczypospolitej, wyższe. Aczkolwiek – myślę – znając Pańską historię, że równie bardzo, jak to dzisiejsze odznaczenie, ceni Pan Order Uśmiechu i Medal św. Brata Alberta, który dostał Pan w 2017 roku właśnie za to, że umie Pan wyciągnąć rękę do drugiego człowieka – mówił Prezydent RP podczas uroczystości.

– Daje Pan wspaniały przykład ludziom, pokazuje Pan, że można przeżyć najtrudniejsze, niewyobrażalnie trudne chwile, a potem stać się opoką, być megatwardzielem – w tym najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu – i przynosić chlubę. Nie tylko samemu ją osiągnąć, lecz także przynosić chlubę swojemu krajowi. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej za to dziękuję – podziękował Andrzej Duda.