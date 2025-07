Katar ubiega się o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich 2036

Władze Kataru ogłosiły, że kraj ten ubiegać się będzie o organizację Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2036 roku. To ważny krok dla jednej z najmniejszych, ale najbogatszych państw Zatoki Perskiej, która już wcześniej udowodniła swoją zdolność do organizacji wielkich wydarzeń sportowych. Katar był gospodarzem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, co wzbudziło międzynarodowe zainteresowanie i wywołało kontrowersje, szczególnie w kontekście praw pracowników migrantów. Teraz kraj ten stara się o kolejny wielki sportowy projekt, który może zapisać się w historii jako pierwsza olimpiada zorganizowana w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.