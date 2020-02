Kamila Lićwinko, Karolina Kołeczek i Joanna Linkiewicz dołączają do Grupy Sportowej ORLEN

vdu

Grupę Sportową ORLEN tworzą przedstawiciele różnych dyscyplin, którzy mogą pochwalić się dobrymi wynikami w Polsce i na arenie międzynarodowej. Grupa obecnie liczy już 38 zawodniczek i zawodników różnych dyscyplin olimpijskich – głównie lekkiej atletyki, ale także kolarstwa torowego i judo. Członkowie Grupy to wielokrotni mistrzowie i multimedaliści najważniejszych imprez sportowych w Polsce i za granicą.

Cieszymy się, że do Grupy Sportowej ORLEN dołączyły kolejne trzy utalentowane lekkoatletki. Możliwość wsparcia sportowców, zwłaszcza w tak ważnym dla nich czasie, jakim jest okres przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Tokio, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem. Mamy świadomość, że dzięki współpracy z PKN ORLEN nasi reprezentanci mogą się w spokoju skupić na przygotowaniu do najważniejszej imprezy sezonu i zagwarantować nam emocje na najwyższym poziomie – powiedziała Anna Ziobroń, Dyrektor Biura Marketingu Sportowego, Sponsoringu i Eventów PKN ORLEN.



Kamila Lićwinko to 33-letnia zawodniczka z Bielska Podlaskiego, lekkoatletka specjalizująca się w skoku wzwyż. Swoją międzynarodową karierę sportową rozpoczęła w 2005 roku podczas Mistrzostw Europy Juniorów zajmując 7. miejsce. Podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio zakończyła konkurs skoków na 9. miejscu z wynikiem 1,93 m. Rok później wyjechała z Londynu z brązowym medalem Mistrzostw Świata (2017). Jest wielokrotną medalistką mistrzostw Polski seniorów. Determinacja i ciężkie treningi po przerwie związanej z urodzeniem dziecka przyniosły zawodniczce wysokie, 5. miejsce, na Mistrzostwach Świata w Dosze.

Grupa Sportowa ORLEN rośnie w siłę 🔥 Miło nam poinformować, że jej szeregi zasiliły 3⃣ utalentowane lekkoatletki: Kamila Lićwinko, Joanna Linkiewicz oraz Karolina Kołeczek 💪 Dziewczyny – witamy na pokładzie 👋@PZLANews @PKN_ORLEN pic.twitter.com/8Stta6jOtk — ORLEN Team (@TeamORLEN) February 10, 2020

Sprinterka Karolina Kołeczek specjalizuje się w biegach na 60m w hali i 100m na otwartym stadionie przez płotki. 26-letnia zawodniczka z Sandomierza ma na koncie trzy złote (Spała 2013, Toruń 2015, Toruń 2016) i dwa srebrne (Toruń 2017, Toruń 2019) medale zdobyte podczas halowych mistrzostw Polski seniorów. Startując w mistrzostwach Europy w Berlinie w 2018 roku, zawodniczka zajęła 6. miejsce w finale biegu na 100m przez płotki. W 2019 roku wygrała bieg na 100m przez płotki podczas 65. ORLEN Memoriału Kusocińskiego ustanawiając rekord życiowy z czasem 12,75. Jest to jednocześnie 6. wynik w historii lekkoatletyki, który dał jej minimum na Mistrzostwa Świata w Dosze 2019 oraz na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020. Na co dzień Karolina Kołeczek trenuje pod okiem Piotra Maruszewskiego w barwach Klubu Uczelnianego AZS Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Joanna Linkiewicz specjalizuje się w biegu na koronnym dystansie 400 metrów, oraz w biegach przez płotki. Lekkoatletka z Wrocławia może pochwalić się m.in. srebrnym medalem zdobytym podczas Mistrzostw Europy (Amsterdam 2016). Ten sam krążek zawodniczka przywiozła z Halowych Mistrzostw Świata (Birmingham 2018), gdzie biegła w sztafecie 4 x 400 m. Jest także wielokrotną wicemistrzynią Polski seniorów, mającą w swoim dorobku 11 medali (7 srebrnych i 4 brązowe) zdobytych na przestrzeni 9 lat. Start w biegu na 400 m przez płotki podczas Mistrzostw Świata w Dosze ukończony z wynikiem 55,38 przyniósł zawodniczce minimum na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020.

źródło: orlen.pl