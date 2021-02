„Nie brakuje mi pewności siebie. Wiem na co mnie stać, na jakim jestem poziomie, tylko czasami te drobne detale sprawiają, że jestem albo w drugiej, albo w trzeciej dziesiątce, albo staję na podium. To jest duży rozstrzał, ale naprawdę jeśli chodzi o technikę, to są minimalne detale. Taki jest ten sport” – powiedział Kamil Stoch.