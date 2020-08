Już dziś zaczyna się 77. Tour de Pologne!

W wyścigu wystartują wszystkie grupy UCI World Teams, a także zespoły z dzikimi kartami – Reprezentacja Polski, Novo Nordisk oraz Gazprom RusVelo. W peletonie pojawi się wielu znakomitych kolarzy takich jak Richard Carapaz, Remco Evenepoel, Simon Yates, Jacob Fuglsang, Rafał Majka, Pascal Ackermann, czy Fabio Jakobsen. Nie zabraknie także aktualnego mistrza świata Madsa Pedersena. Aktualna lista startowa znajduje się na stronie: https://www.tourdepologne.pl/lista-startowa/

🔴 Już w środę 5 sierpnia zaczyna się 77. Tour de Pologne!🔥 Będzie się działo!🚵‍♂️ Listę startową wyścigu znajdziecie… Posted by Ministerstwo Sportu on 2020 m. rugpjūčio 4 d., antradienis

Trasa wyścigu, choć krótsza niż zwykle, jest bardzo urozmaicona. Pierwsze dwa etapy z metami w Katowicach i Zabrzu przeznaczone są dla sprinterów. Trzeciego dnia na trasie pojawią się wymagające górskie premie oraz wyczerpujący finisz w Bielsku-Białej. Czwarty etap to królewskie rundy wokół Bukowiny Tatrzańskiej, a finał to przejazd z Zakopanego do Krakowa.

Jak podaje polskieradio24, udział w imprezie weźmie 154 kolarzy. Wcześniej wszyscy przeszli testy na obecność koronawirusa SARS-CoV-2, niektórzy – dwa, a nawet trzy razy. Badania będą wykonywane również w trakcie wyścigu, a ekipy będą przebywały możliwie jak najdłużej tylko we własnym gronie, izolując się od otoczenia.

Źródło www.tourdepologne.pl; polskieradio24