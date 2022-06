Iga Świątek po raz drugi została mistrzynią Rolanda Garrosa

W wielkim finale Rolanda Garrosa 2022 doszło do starcia 2 młodych tenisistek. Był to najmłodszy mecz o tytuł w Paryżu od 1997 roku, gdy Amerykanka Iva Majoli (19) pokonała Szwajcarkę Martinę Hingis (16). W sobotę mistrzynią została Iga Świątek, która w drugim secie wróciła 0:2 i pokonała Cori Gauff 6:1, 6:3 (WTA 23).

Ranga meczu sparaliżowała ruchy Gauff. W pierwszym gemie nastolatka popełniła kilka błędów, w tym podwójny i oddała podanie. Później grała lepiej, walczyła o każdy punkt, ale te najważniejsze zdobywała funkcjonująca jak perfekcyjna maszyna Świątek. W trzecim gemie Amerykanka odparła cztery break pointy, ale przy piątym wyrzuciła forhend. Świątek bardzo mądrze korzystała ze swoich zagrań, zmieniała kierunki spychając rywalkę do głębokiej defensywy. Polka nie unikała błędów, ale w kluczowych momentach nie zawodziła.

Świątek gra coraz lepiej z każdym kolejnym gemem. Jest skuteczna zarówno w krótkiej, jak i długiej akcji. Raszynianka bardzo dobrze returnowała słabsze drugie serwisy rywalki. Mieszała rotację i neutralizowała próby ataków Gauff. Amerykanka miała tylko kilka udanych przejść od obrony do ataku. Świątek nie pozwoliła jej na więcej. W siódmym gemie liderka rankingu zdobyła jeszcze jedno przełamanie. Set dobiegł końca, gdy po głębokim returnie Polki Gauff wyrzuciła bekhend.

Na początku II partii Świątek nie uniknęła przestoju. Zepsuła forhend i bekhend, co kosztowało ją stratę podania. Szybko przeszła nad tym do porządku dziennego i wciąż była pewna swoich zagrań. Tymczasem Gauff była rozregulowana i nie była w stanie długo utrzymać przewagi przełamania. W czwartym gemie zrobiła podwójny błąd, wyrzuciła forhend i już był remis 2:2.

Świątek imponowała spokojem i swobodą w konstruowaniu akcji. Wykonywała wzorową pracę na nogach, była szybka i znakomicie przewidywała ruchy przeciwniczki. Świetnym atakiem Polka wymusiła na rywalce błąd i zaliczyła przełamanie na 4:2. Następnie kapitalnym bekhendem po linii zdobyła piąty gem z rzędu. Przy 5:3 liderka rankingu pewnie przypieczętowała wiktorię. Spotkanie dobiegło końca, gdy Gauff wyrzuciła return.

W ciągu 68 minut Świątek zdobyła 23 z 32 punktów przy swoim pierwszym podaniu. Gauff miała tylko jeden break point i go wykorzystała w pierwszym gemie drugiego seta. Polka posłała 18 kończących uderzeń przy 16 niewymuszonych błędach. Amerykance zanotowano 14 piłek wygranych bezpośrednio i 23 pomyłek.

Świątek podwyższyła na 3-0 bilans meczów z Gauff. W Rzymie (2021) i Miami (2022) również nie straciła seta. W sobotę odbył się drugi najmłodszy finał wielkoszlemowy w XXI wieku. W US Open 2021 Brytyjka Emma Raducanu (18) pokonała Kanadyjkę Leylah Fernandez (19).

Wcześniej najlepszym wielkoszlemowym rezultatem Gauff był ćwierćfinał Rolanda Garrosa 2021. 18-letnia Amerykanka w finale imprezy najwyższej rangi wystąpiła jako trzecia najmłodsza singlistka w XXI wieku, po Marii Szarapowej (Wimbledon 2004 – tytuł) i Kim Clijsters (Roland Garros 2001). Do finału w Paryżu doszła jako trzecia amerykańska tenisistka mająca mniej niż 19 lat. Wcześniej dokonały tego Chris Evert (1973) i Andrea Jaeger (1983).

Dla Świątek jest to drugi wielkoszlemowy triumf. Po raz drugi wzniosła do góry Puchar Suzanne Lenglen. W 2020 roku wygrała Roland Garros jako 54. rakieta globu. Jest to jej szósty tytuł w sezonie. Od lutego do maja nie było na nią mocnych w Dosze, Indian Wells, Miami, Stuttgarcie i Rzymie. Bilans jej singlowych finałów w WTA Tour to teraz 9-1. Przegrała tylko ten pierwszy, w 2019 roku w Lugano ze Słowenką Poloną Hercog. W pozostałych dziewięciu oddała rywalkom łącznie 32 gemy.

Świątek jest niepokonana od 35 meczów. Jest to rekordowa seria w XXI wieku. 35 spotkań z rzędu wygrała też Venus Williams, w 2000 roku od Wimbledonu do Linzu. Polka wygrała sześć turniejów z rzędu jako pierwsza tenisistka od czasu Justine Henin. Belgijka dokonała tego na przełomie sezonów 2007 i 2008.

Roland Garros, Paryż (Francja)

Wielki Szlem, kort ziemny, pula nagród 43,6 mln euro

sobota, 4 czerwca

finał gry pojedynczej kobiet:

Iga Świątek (Polska, 1) – Cori Gauff (USA, 18) 6:1, 6:3