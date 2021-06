Iga Świątek i Bethanie Mattek-Sands wyeliminowały faworytek turnieju!

Polkę i Amerykankę czekało duże wyzwanie, ponieważ ich rywalkami były wyżej rozstawione Su-Wei Hsieh i Elise Mertens. Jednak Świątek i Mattek-Sands odrodziły się z 1:5 w trzecim secie, obroniły siedem meczboli i w końcu zwyciężyły z wynikiem 5:7, 6:4, 7:5.

Ogółem mecz trwał trzy godziny i 11 minut. Zostało rozegranych 261 punktów ( z nich – 131-130 dla Hsieh i Mertens). Świątek i Mattek-Sands zostały przełamane siedem razy, jednak wykorzystały osiem z 21 break pointów. Tajwanka i Belgijka popełniły osiem podwójnych błędów, a Polka i Amerykanka – trzy.

Na jednym korcie tym razem grały trzy byłe liderki rankingu. Mattek-Sands, Mertens i Hsieh mają na swoim koncie kilka wielkoszlemowych tytułów w deblu. Najwięcej zostało zdobytych przez Amerykankę (pięć). Belgijka wywalczyła dwa tytuły mistrzowskie, a Tajwanka trzy.

Świątek do tej pory zanotowała dwa deblowe mecze w imprezach tej rangi. W 2019 r. odpadła z US Open 2019 w II rundzie, a w ubiegłym roku doszła do półfinału w turnieju Roland Garros.

