Iga Świątek awansowała do III rundy turnieju Garrosa!

Polka nie miała większych problemów z awansem do III rundy. Tam będzie walczyła z Anett Kontaveit z Estonii (30.). Świątek stwierdziła, że cieszy się, iż udało się jej osiągnąć to, co planowała.

Według tenisistki, to nie był łatwy mecz. „Czułam, że mam dobry dzień. Wiedziałam, że dzisiaj będę miała dobry nastrój. Bardzo dobrze czułam piłkę. Wiedziałam, że mogę zrobić z nią wszystko” – powiedziała Polka na konferencji prasowej.

Tenisistka wczoraj w pierwszej, jak i w drugiej odsłonie szybko odskakiwała rywalce. Według dziennikarzy, Polka nie posyłała tego dnia zbyt wiele, ale działania w jej wykonaniu były bardzo skuteczne.

Świątek przyznała, że teraz w Paryżu ma inne nastawienie niż podczas Australian Open. Impreza w Melbourne była jej pierwszą wielkoszlemową imprezą po triumfie na kortach im. Rolanda Garrosa w ubiegłym roku.

Polka dodaje, że walka o awans do 1/8 z Anett Kontaveit (30.) będzie trudna. „Jest bardzo doświadczona. Sama przegrałam z nią już dwa razy, więc to będzie niełatwy mecz” – podsumowuje.

