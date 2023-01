IFFHS: Lewandowski liderem strzelców w trzeciej dekadzie XXI wieku

Opublikowany we wtorek ranking uwzględnia wyniki z pierwszych dwóch lat trzeciej dekady tego stulecia – od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 roku. Do klasyfikacji liczą się gole strzelone w reprezentacji oraz klubie (w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych).

Lewandowski, który od pół roku występuje w Barcelonie (wcześniej grał w Bayernie Monachium), prowadzi z dorobkiem 111 trafień, z czego 69 zaliczył w 2021 roku, a 42 w następnym. W reprezentacji narodowej zdobył w ciągu tych dwóch lat 15 bramek.

Tuż za Polakiem plasuje się król strzelców mundialu w Katarze – Francuz Kylian Mbappe z Paris-Saint Germain, który w 2021 i 2022 roku strzelił łącznie 107 goli.

„Dystans między Lewandowskim i Mbappe gwałtownie się jednak zmniejsza; pod koniec zeszłego roku były to już tylko cztery gole. Być może wkrótce nastąpi zmiana lidera” – napisano na stronie IFFHS.

Trzecie miejsce zajmuje Norweg Erling Haaland z Manchesteru City (95 goli), czwarte Francuz Karim Benzema z Realu Madryt (80), a piąte Anglik Harry Kane z Tottenhamu (79).

Dopiero na szóstej pozycji plasuje się mistrz świata Argentyńczyk Lionel Messi z PSG (78).

W czołówce są również mniej znane nazwiska. Np. ósmy jest Sudańczyk Mohamed Abdel Rahman (71), a jedenasty Kenijczyk Michael Olunga (68).

Jak podkreślono, Lewandowski prowadzi w tym zestawieniu „bez przerwy samodzielnie od 6 marca 2021 roku, z wyjątkiem krótkiego okresu od 2 do 8 maja 2021 roku, kiedy miał tyle samo punktów, ile Messi”.

Istniejąca od 1984 roku IFFHS zajmuje się badaniem historii piłki nożnej i prowadzeniem statystyk. Organizacja co roku przeprowadza plebiscyty w różnych kategoriach, a także prowadzi rankingi.