Hokej: nowy Puchar Narodów i zmiany w MŚ

Puchar Narodów Europy już od listopada. Elektreny gospodarzem grupy „pomarańczowej”

Nowy cykl wystartuje w listopadzie br. W pierwszej edycji weźmie udział 18 reprezentacji: Niemiec, Słowacji, Łotwy, Norwegii, Danii, Austrii, Węgier, Polski, Francji, Słowenii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Niderlandów, Litwy, Estonii, Hiszpanii, Rumunii i Ukrainy. Zespoły zostaną rozdzielone na pięć kolorystycznych grup, w których powalczą o awans do wyższej grupy.

Reprezentacja Litwy znalazła się w „pomarańczowej” grupie z Ukrainą i Rumunią. Gospodarzem inauguracyjnego turnieju będą Elektreny; mecze zaplanowano na 6–8 listopada w hali lodowej w Elektrenach.

Kolejne turnieje Pucharu będą rozgrywane w tzw. oknach reprezentacyjnych – w listopadzie, grudniu i lutym – kiedy w całej Europie wstrzymywane są rozgrywki klubowe. Szczegółowe harmonogramy IIHF ogłosi w terminie późniejszym.

Dla porównania: w „żółtej” grupie zagrają najwyżej klasyfikowane kraje – Niemcy, Słowacja, Łotwa i Austria, a w „fioletowej” rywalizować będą zespoły z najniższym rankingiem – Estonia, Niderlandy i Hiszpania.

„Chcemy mieć format, w którym wszystkie, nawet ostatnie mecze, mają sens. Chcemy, aby w ostatnim dniu zespoły grały o awans do wyższej ligi, o brązowy medal albo o utrzymanie” – powiedział w rozmowie z iihf.com prezydent IIHF Lucas Tardif.

Nowy system mistrzostw świata od sezonu 2026/2027 (IA i niżej)

Od sezonu 2026/2027 we wszystkich poziomach mistrzostw świata od Dywizji IA w dół wprowadzona zostanie nowa formuła z sześcioma drużynami dzielonymi na dwie podgrupy (A i B) po trzy zespoły.

W fazie zasadniczej każda drużyna zagra tylko z rywalami z przeciwnej podgrupy (po trzy mecze).

Następnie odbędą się półfinały: A1 – B2 oraz B1 – A2.

Zwycięzcy zagrają w finale dywizji, a przegrani – o brązowy medal.

Ekipy z 3. miejsc w podgrupach rozegrają dwumecz o utrzymanie w danej dywizji.

IA w maju – jeszcze według obecnych zasad

Zgodnie z przekazem IIHF, reprezentanci Litwy w dniach 2–8 maja przyszłego roku wystąpią w Dywizji IA mistrzostw świata jeszcze w obecnym systemie „każdy z każdym”. Rywalami będą: Kazachstan, Francja, Ukraina, Japonia i Polska.

Kontekst

Do 1991 r. rozgrywano osobne mistrzostwa Europy, po czym pozostały już tylko mistrzostwa świata. Puchar Narodów Europy ma wypełnić lukę w kalendarzu reprezentacyjnym i zwiększyć rangę meczów poza turniejami mundialowymi.