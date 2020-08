Golfowe arcydzieło. Już drugie Hole in One Cz. Okińczyca

Największe marzenie każdego golfisty? Czysty Hole in One! Na polu The Capitals Golf Club Prezydent Litewskiej Federacji Golfa Czesław Okińczyc pokonał 12. dołek jednym uderzeniem (106 m). Warto zaznaczyć, że jest to już drugie Hole in One na koncie Czesława Okińczyca. Po raz pierwszy szef Litewskiej Federacji Golfa dokonał tej sztuki w Klubie Golfowym Centrum Europy z 9. dołka (168 m.). Hole in One to rzadkość, gracze na taką okazję czekają nieraz kilkanaście lat i tym większy to wyczyn. Gratulujemy!