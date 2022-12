FIFA wspomina osiągnięcia Pelego

Pele urodził się 23 października 1940 roku. Zadebiutował w reprezentacji mając niespełna 17 lat. W swoim debiucie 7 lipca 1957 roku strzelił gola w przegranym 1:2 meczu z Argentyną.

Rok później wystąpił w mistrzostwach świata w Szwecji, gdzie zagrał w czterech meczach i strzelił w nich sześć goli. Nie wpisał się na listę strzelców w swoim pierwszym grupowym spotkaniu ze Związkiem Radzieckim (2:0). Później zdobył jednak bramkę w ćwierćfinale z Walią (1:0), następnie trzy w półfinale z Francją (5:2), a potem dwie w finale ze Szwecją (5:2). Pele jest najmłodszym piłkarzem, który wygrał mundial. Dokonał tego mając 17 lat i 249 dni.

Urodzony w 1920 roku Gunnar Gren, reprezentant Szwecji grający w finałowym meczu był starszy od Pelego o 20 lat. W żadnym innym finale MŚ nie wystąpiła tak duża różnica wieku między piłkarzami przeciwnych drużyn.

Pele jest jedynym piłkarzem, który trzykrotnie wygrał mundial. Dokonał tego w 1958, 1962 i 1970 roku. W czterech turniejach strzelił 12 goli. Skuteczniejsi od niego byli jedynie Niemiec Miroslav Klose (16 goli), Portugalczyk Cristiano Ronaldo (15), Niemiec Gerd Mueller (14) i Francuz Just Fontaine (13).

W MŚ w 1962 i 1966 roku strzelił po jednym golu, a w swoim ostatnim mundialu w Meksyku zdobył cztery bramki, w tym jedną w wygranym 4:1 finale z Włochami.

W swoich ostatnich mistrzostwach świata w Meksyku (1970) zanotował sześć asyst. Do dzisiaj jest to rekord mundialu. Czterem graczom udało się zaliczyć pięć asyst w jednym turnieju. W tym gronie są Robert Gadocha (RFN 1974), reprezentant RFN Pierre Littbarski (Hiszpania 1982), Argentyńczyk Diego Maradona (Meksyk 1986) i Niemiec Thomas Hassler (USA 1994).

Pele zanotował także bezprecedensowe trzy asysty w finałach mistrzostw świata: przeciwko Szwecji w 1958 i Włochom w 1970 roku.

W reprezentacji Brazylii w latach 1957-71 rozegrał 92 mecze. Z 77 bramkami jest najlepszym strzelcem „Canarinhos”. Podczas mundialu w Katarze zrównał się z nim Neymar, który jednak aż 124 razy zagrał w narodowych barwach i ani razu nie został mistrzem świata.

Pele jest autorem określenia „o jogo bonito” – piękna gra. Użył go opisując styl gry reprezentacji Brazylii.

W 2014 roku za swoje osiągnięcia Pele podczas gali FIFA w Zurychu otrzymał honorową Złotą Piłkę.

FIFA przypomniała też ciekawostki z życia brazylijskiego piłkarza. Pele w 1981 roku zagrał w filmie „Ucieczka do zwycięstwa” o amerykańskich jeńcach wojennych grających w piłkę nożną z niemieckimi żołnierzami. Wystąpili w nim też m.in. aktorzy Sylvester Stallone, Michael Caine czy inni znani piłkarze – Kazimierz Deyna i Bobby Moore.

Pele większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, gdzie grał do 1975 roku. Ostatnie lata kariery spędził w New York Cosmos. Na jego mecze w Nowym Jorku przychodziły tłumy. Na trybunach pojawili się m.in. bokser Muhammad Ali, piosenkarze Elton John i Rod Stewart, polityk Henry Kissinger czy aktor Robert Redford. Wielu celebrytów zaczęło kibicować New York Cosmos. Obecność Pelego popularyzowała piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych.

Pele kochał muzykę przez całe życie i skomponował setki utworów. Słynął z tego, że wszędzie nosił ze sobą dyktafon, ponieważ twierdził, że „piosenka może przyjść ci do głowy w każdej chwili – nawet na mundialu”.

Jeden z najlepszych piłkarzy w historii zmarł w czwartek 29 grudnia w wieku 82 lat.