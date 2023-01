Fernando Santos – trener z mistrzostwem Europy wkracza do polskiego futbolu

68-letni Portugalczyk Fernando Santos, który w 2016 roku poprowadził swoich rodaków do triumfu w piłkarskich mistrzostwach Europy we Francji, ma zostać przedstawiony we wtorek oficjalnie jako selekcjoner reprezentacji Polski. Dał się poznać jako specjalista od defensywnego stylu gry.