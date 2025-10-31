EuroLiga: „Žalgiris” miażdży ASVEL 96:59

Mocny start i szeroka rotacja

Na początku spotkania Sylvain Francisco błyskawicznie „złamał” obronę rywali i zagrał idealny alley-oop do Laurynasa Biručisa (4:2). Deividas Sirvydis trafił trójkę z faulem (8:2), a po chwili dołożył wejście pod kosz (10:6). Goście seryjnie zbierali w ataku (szósty ofensywny zbiór już w I kwarcie) i na moment objęli prowadzenie 10:12, lecz gospodarze szybko odzyskali kontrolę – po trójce Arnasa Butkevičiusa (po czwartym asyście Francisco), punktach Maodo Lo i wolnych Micaiah Wrighta prowadzili 19:14.

W debiucie w EuroLidze Kajus Mikalauskas natychmiast trafił z dystansu i podał do efektownego wsadu Wrighta, a Edgaras Ulanovas domknął kwartę celnymi wolnymi – 26:15.

Przewaga rośnie

Po przerwie na żądanie kaunian Wright zdobył 4 punkty z rzędu, Dustinas Sleva dobił po podaniu Butkevičiusa (32:19). Ąžuolas Tubelis ciął pod kosz, Francisco dołożył kolejne 4 punkty z penetracji (38:21). Seria wolnych Biručisa i Sirvydisa oraz celne akcje Wrighta dały 45:30, a po manewrze tyłem do kosza Ulanovasa i jednym wolnym Lo do przerwy było 48:35.

Nokaut w trzeciej kwarcie

Po zmianie stron „Žalgiris” wrzucił wyższy bieg. Sirvydis skończył kontrę, Biručis dołożył wsad i blok w obronie, a Francisco po akcji „2+1” powiększył różnicę do +20 (56:36). To nie był koniec: Biručis raz jeszcze z półdystansu, a Francisco dwie trójki z rzędu – 64:38. Mantas Rubštavičius asystował przy trójce Slevy, sam wykorzystał trzy wolne, a kwartę trójką zamknął Lo – 73:44.

Rekord przypieczętowany

W czwartej odsłonie Lo znów otworzył wynik trójką, Rubštavičius dorzucił trafienie z dystansu, a Wright powiększył przewagę do +37 (81:44) – różnicy, która ostatecznie oznaczała wyrównanie rekordowego zwycięstwa „Žalgirisu” w EuroLidze. Trafiali jeszcze Mikalauskas i Butkevičius z półdystansu, Rubštavičius zapakował z góry, a Tubelis domknął mecz 9 punktami i blokiem – 96:59.

Historyczny kontekst

„Žalgiris” już wcześniej dwukrotnie wygrywał w EuroLidze 37 punktami:

w 2012 r. z Baskonią – 82:45,

w 2020 r. z Fenerbahçe – 99:62.

Dzisiejszy wynik dopisuje się do tej listy.

Najlepsi w „Žalgirisie”

Sylvain Francisco 15 pkt, 7 asyst

Micaiah Wright 14 pkt, 7 zb.

Ąžuolas Tubelis 11 pkt

Maodo Lo 11 pkt

Deividas Sirvydis 10 pkt, 2 przech.

Laurynas Biručis 8 pkt

Mantas Rubštavičius 8 pkt

Arnas Butkevičius 5 pkt

Kajus Mikalauskas 5 pkt, 5 asyst, 2 przech.

Dustinas Sleva 5 pkt

Edgaras Ulanovas 4 pkt, 4 asysty