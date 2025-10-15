EuroLiga: „Crvena Zvezda” zatrzymała „Žalgiris”

Przebieg meczu

Kownianie dobrze otworzyli spotkanie, grając konsekwentnie przez Laurynasa Birutisa pod koszem. Trafienia Nigela Williamsa-Gossa oraz punkty i asysty Birutisa dały szybkie prowadzenie 10:6. Z ławki znakomicie wszedł Maodo Lo – po jego podaniach trójkami popisali się Arnas Butkevičius i Sylvain Francisco, a po serii akcji „Žalgiris” odskoczył nawet na 37:28. Końcówka drugiej kwarty należała jednak do belgradzian, którzy wykorzystali przestój rywali i do przerwy prowadzili 45:39.

Po zmianie stron goście wrócili do gry agresywną obroną i cierpliwym atakiem. Trójka Edgara Ulanovasa oraz skuteczność z linii rzutów wolnych pozwoliły „Žalgirisowi” zamknąć trzecią kwartę prowadzeniem 58:57.

Decydujące okazały się ostatnie minuty. Choć Maodo Lo trafił dwa trudne rzuty z dystansu (64:61), to Jordan Nwora przejął inicjatywę – 9 punktów z rzędu skrzydłowego „Crveny Zvezdy” odwróciło wynik (70:67). Gospodarze złapali rytm, kontrolowali zbiórkę i tempo, a końcowy rzut zza łuku Butkevičiusa nie zmienił już losów meczu – 79:88.

Najlepsi zawodnicy

„Žalgiris” Kowno: Arnas Butkevičius 14, Maodo Lo 14, Sylvain Francisco 13 (7 asyst, 2 przech.), Nigel Williams-Goss 11 (6 zb., 4 przech.), Moses Wright 9, Laurynas Birutis 8, Edgaras Ulanovas 5, Deividas Sirvydis 2, Dustin Sleva 2, Ąžuolas Tubelis 1.

„Crvena Zvezda” Belgrad: Jordan Nwora 24 (7 zb., 5 przech.), Donatas Motiejūnas 13 (2 przech.), Chima Moneke 13, Semi Ojeleye 10 (5 zb.).