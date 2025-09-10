EuroBasket: reprezentanci Litwy żegnają się z turniejem w Rydze

Mecz

Reprezentanci Litwy rozpoczęli obiecująco – po trójce Gytisa Radzevičiusa i dwóch udanych akcjach Jonasa Valančiūnasa prowadzili 7:0. Grecy odpowiedzieli po niespełna trzech minutach rzutem Giannisa Antetokounmpo i do końca pierwszej kwarty przejęli inicjatywę (24:19).

W drugiej odsłonie rywale odskoczyli nawet na dwucyfrową różnicę (35:24). Seria 9:2 – znów z kluczową rolą Valančiūnasa – przywróciła kontakt (33:37), a po trójce Arnasa Velički było już tylko 38:39. Do przerwy Grecja prowadziła 44:38.

Po zmianie stron Grecy szybko odbudowali zapas (51:41). Emocji nie brakowało ani na parkiecie, ani na trybunach, które głośno reagowały na decyzje sędziów. Przed ostatnią kwartą Grecja miała 12 punktów przewagi (64:52). Końcówka przyniosła próbę pościgu, różnica spadła do jednocyfrowej, ale Grecja utrzymała kontrolę i awansowała do półfinału.

Bohaterowie i statystyki

Najskuteczniejszy w ekipie Grecji był Giannis Antetokounmpo – 29 pkt.

Liderem reprezentantów Litwy został kapitan Jonas Valančiūnas – 24 pkt i 15 zb.

Litwa: Jonas Valančiūnas 24, Arnas Velička 12, Gytis Radzevičius 10, Rokas Giedraitis 7, Deividas Sirvydis 6, Margiris Normantas 5, Ignas Sargiūnas 4, Marek Błażewicz 4, Tadas Sedekerskis 3, Ąžuolas Tubelis 1.

Grecja: Giannis Antetokounmpo 29, Vasileios Toliopoulos 17, Kostas Sloukas 11, Kostas Papanikolaou 8.

Grecja w półfinale zmierzy się w piątek z Turcją, która w ćwierćfinale pokonała Polskę 91:77. Druga para półfinałowa wyłoni się po środowych meczach: Finlandia – Gruzja oraz Niemcy – Słowenia.