Erik Czerniawski mistrzem Litwy w biegach przełajowych

Największy sukces odniósł Erik Czerniawski, który zwyciężył bieg na 1 milę morską z czasem 6 min 15 s, wyprzedzając srebrnego medalistę o 31 s. Tym samym Czerniawski zdobył złoty medal Jesiennych Mistrzostw Litwy w biegach przełajowych.

Na 6 mil morskich wystartowało trzech zawodników z Rejonu Wileńskiego. Modestas Dirsė uzyskał 37 min 33 s, co dało mu brązowy medal mistrzostw Litwy oraz 7. miejsce w klasyfikacji open. Rimvydas Alminas ukończył bieg z wynikiem 39 min 31 s, zajmując 5. miejsce (oraz 10. w open). Aivaras Čekanavičius finiszował w czasie 40 min 08 s, plasując się na 6. pozycji.

Redakcja ZW.lt gratuluje Erikowi Czerniawskiemu, Modestasowi Dirsė oraz ich trenerowi Zenonasowi Zenkevičiusowi!