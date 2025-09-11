Emocje w Solecznikach: siedem samorządów walczyło w ośmiu dyscyplinach

Podobnie jak podczas pierwszego etapu w Niemenczynie (czerwiec), nie zabrakło sportowych emocji i twardej walki o każde miejsce. Rejon wileński ponownie potwierdził wysoką formę – pierwsze miejsca zdobyły: męska drużyna koszykówki, zespół piłki nożnej oraz kobiece i męskie drużyny siatkówki. Drugie miejsca zajęły: męska koszykówka seniorów, warcabiści, szachiści i ekipa przeciągania liny. Trzecie miejsca wywalczyli reprezentanci w darta i tenisa stołowego.

– „Cieszy widok aktywnych mieszkańców rejonu wileńskiego, którzy wzmacniają więzi wspólnotowe, promują zdrowy styl życia i wraz z drużynami z innych samorządów angażują się we wspólne inicjatywy. Gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnym etapie – wierzymy, że sportowa determinacja przyniesie znakomite wyniki” – powiedział mer rejonu wileńskiego Robert Duchniewicz.

Organizatorzy podkreślają, że igrzyska to nie tylko rywalizacja i dążenie do zwycięstw, ale także świetna okazja do integracji lokalnych społeczności oraz promocji aktywności fizycznej.

Finał ogólnokrajowy odbędzie się w Połądze w sobotę, 13 września, gdzie spotkają się najmocniejsze zespoły z całej Litwy.