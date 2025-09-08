El. MŚ 2026. Reprezentacja Polski wygrała z Finlandią

W Chorzowie biało-czerwoni pokonali Skandynawów 3:1, rewanżując się tym samym za czerwcową porażkę 1:2 w Helsinkach. Bramki dla drużyny Michała Probierza zdobyli Matty Cash, Jakub Kamiński oraz – po raz 86. w narodowych barwach – kapitan Robert Lewandowski. To już 160. występ napastnika Barcelony w reprezentacji.

Tymczasem w Kownie Holendrzy prowadzili już 2:0, jednak Litwini zdołali doprowadzić do remisu jeszcze przed przerwą. Ostatecznie to Memphis Depay zapewnił „Oranje” zwycięstwo, trafiając do siatki po raz drugi. Zarówno on, jak i Chorwat Andrej Kramarić mają na koncie po pięć goli i przewodzą klasyfikacji strzelców UEFA.

Po tej serii spotkań Holandia nadal przewodzi tabeli grupy G, mając tyle samo punktów co Polska (10), ale lepszy bilans bramkowy oraz jeden mecz zaległy.

W innych grupach również nie brakowało emocji. Hiszpania zademonstrowała swoją siłę, rozbijając Turcję aż 6:0 na jej terenie. Trzy gole zdobył Mikel Merino, a kolejne dołożyli Ferran Torres i Pedri, klubowi koledzy Lewandowskiego z FC Barcelony. Hiszpanie prowadzą w grupie E z kompletem punktów.

Kolejną porażkę zanotowała Bułgaria, która uległa Gruzji 0:3 – identycznym wynikiem co kilka dni wcześniej w starciu z Hiszpanami. Coraz częściej mówi się, że bułgarski futbol przeżywa kryzys nieporównywalny z czasami świetności z lat 90.

W grupie J Belgowie wysoko pokonali Kazachstan w Brukseli, natomiast liderem została Macedonia Północna po efektownej wygranej 5:0 z Liechtensteinem.

Niemcy, po zaskakującej porażce 0:2 ze Słowacją, chcieli się zrehabilitować w meczu z Irlandią Północną. Choć po pierwszej połowie był remis, gospodarze w końcówce przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść, triumfując 3:1.

Słowacy pozostali na czele grupy A, zdobywając komplet punktów w dramatycznych okolicznościach – zwycięskiego gola w Luksemburgu zdobyli tuż przed końcowym gwizdkiem.

Bezpośredni awans do mundialu, który odbędzie się w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku, wywalczą tylko zwycięzcy grup. Drużyny z drugich miejsc czekają baraże, do których dołączą cztery najlepsze zespoły z Ligi Narodów. Będzie to pierwszy w historii turniej z udziałem aż 48 reprezentacji i potrwa od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku.