El. Euro 2024: Reprezentacja Polski zmierzy się dzisiaj z Albanią

Świderski będzie w ataku partnerem kapitana Roberta Lewandowskiego, który zagra po raz 140. w reprezentacji. Dla Piotra Zielińskiego to będzie 80., a dla Wojciecha Szczęsnego – 72. występ w kadrze.

Biało-czerwoni mają okazję do rehabilitacji po słabym występie w Pradze, gdzie na inaugurację eliminacji Euro 2024 przegrali w piątek z Czechami 1:3. Rywale z Albanii tym meczem rozpoczną udział w kwalifikacjach.

Oprócz Salamona i Świderskiego w składzie – w porównaniu z wyjściową jedenastką na mecz z Czechami – są także Nicola Zalewski i Jakub Kamiński.

Łącznie oba zespoły grały ze sobą 13 razy. Polacy odnieśli dziewięć zwycięstw, trzykrotnie zremisowali i doznali tylko jednej porażki – 70 lat temu w Tiranie (0:2).

Początek spotkania na PGE Narodowym o godz. 20.45. Sędzią głównym będzie Słoweniec Slavko Vincic.

Skład reprezentacji Polski: Wojciech Szczęsny – Jan Bednarek, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior – Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Piotr Zieliński, Nicola Zalewski – Jakub Kamiński, Robert Lewandowski (kapitan), Karol Świderski.

🇵🇱 Polska – Albania 🇦🇱

Dziewiętnaście zwycięstw, dziewięć remisów i pięć porażek – to bilans piłkarskiej reprezentacji Polski na stołecznym stadionie PGE Narodowym, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trener Kazimierza Górskiego. Bramki: 74-29 na korzyść biało-czerwonych.

Wieczorem na reprezentacyjnym obiekcie polscy piłkarze podejmą Albanię w potyczce o punkty w eliminacjach Euro 2024. Ten zespół całkiem niedawno gościł na tym stadionie – we wrześniu 2021 w kwalifikacjach do mundialu gospodarze wygrali 4:1. Wcześniej tylko Szkocja, Czarnogóra, Anglia i San Marino gościły na nim więcej niż raz.

Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny mistrzostw Europy 2012 miała miejsce 29 lutego tamtego roku, a zespół prowadzony wówczas przez Franciszka Smudę zremisował z Portugalią 0:0. Remisami 1:1 zakończyły się też dwa występy w turnieju finałowym ME – z Grecją i Rosją.

Kolejne dwie nierozstrzygnięte potyczki to spotkania kwalifikacji mistrzostw świata 2014 – z Anglią i Czarnogórą po 1:1. Więcej bramek kibice obejrzeli w październiku 2014, kiedy biało-czerwoni zremisowali ze Szkocją 2:2 w eliminacjach Euro 2016. W listopadzie 2017 było towarzyskie 0:0 z Urugwajem, a później także bezbramkowy remis we wrześniu 2019 z Austrią w kwalifikacjach Euro 2020. Ostatni remis to wrześniowe 1:1 z Anglią w eliminacjach mundialu po golu Damiana Szymańskiego w ostatnich sekundach.

Największy sukces polscy piłkarze odnieśli na Narodowym 11 października 2014, kiedy po raz pierwszy w historii pokonali Niemców. Spotkanie o punkty eliminacji ME zakończyło się ich zwycięstwem 2:0. Wcześniej bądź później na tym obiekcie przegrywały też reprezentacje RPA, San Marino – dwukrotnie, Gruzji, Gibraltaru, Irlandii, Islandii, Danii, Armenii, Rumunii, Kazachstanu, Czarnogóry, Litwy, Łotwy, Izraela, Macedonii Północnej, Słowenii i Albanii.

Natomiast porażek biało-czerwoni doznali z Ukrainą 1:3 (el. MŚ 2014) oraz 0:1 w towarzyskim spotkaniu w marcu 2014 ze Szkocją. Później mogli się pochwalić trwającą ponad siedem i pół roku passą bez przegranej na reprezentacyjnym obiekcie, który „odczarowali” dopiero 15 listopada ubiegłego roku Węgrzy, wygrywając w kwalifikacjach mundialu 2:1. „Za ciosem” poszli Belgowie, którzy w czerwcu ubiegłego roku zwyciężyli w stolicy 1:0 w meczu Ligi Narodów, a trzy miesiące później w tych samych rozgrywkach wygrali na nim Holendrzy (2:0).

„Królem Narodowego” jest Robert Lewandowski. Napastnik Barcelony i kapitan drużyny narodowej zdobył aż 27 z 74 bramek strzelonych tu przez Polaków.

Mecze reprezentacji Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie: 29.02.2012; Polska - Portugalia 0:0 08.06.2012; Polska - Grecja 1:1 ME bramka: Robert Lewandowski 12.06.2012; Polska - Rosja 1:1 ME bramka: Jakub Błaszczykowski 12.10.2012; Polska - RPA 1:0 bramka: Marcin Komorowski 17.10.2012; Polska - Anglia 1:1 el. MŚ bramka: Kamil Glik 22.03.2013; Polska - Ukraina 1:3 el. MŚ bramka: Łukasz Piszczek 26.05.2013; Polska - San Marino 5:0 el. MŚ bramki: Robert Lewandowski - dwie, Łukasz Piszczek, Łukasz Teodorczyk, Jakub Kosecki 06.09.2013; Polska - Czarnogóra 1:1 el. MŚ bramka: Robert Lewandowski 05.03.2014; Polska - Szkocja 0:1 11.10.2014; Polska - Niemcy 2:0 el. ME bramki: Arkadiusz Milik, Sebastian Mila 14.10.2014; Polska - Szkocja 2:2 el. ME bramki: Krzysztof Mączyński, Arkadiusz Milik 13.06.2015; Polska - Gruzja 4:0 el. ME bramki: Robert Lewandowski - trzy, Arkadiusz Milik 07.09.2015; Polska - Gibraltar 8:1 (4:0) el. ME bramki: Kamil Grosicki - dwie, Robert Lewandowski - dwie, Arkadiusz Milik - dwie, Jakub Błaszczykowski, Bartosz Kapustka 11.10.2015; Polska - Irlandia 2:1 (2:1) el. ME bramki: Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski 14.11.2015; Polska - Islandia 4:2 (0:1) bramki: Robert Lewandowski - dwie, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka 08.10.2016; Polska - Dania 3:2 (2:0) el. MŚ bramki: Robert Lewandowski – trzy 11.10.2016; Polska - Armenia 2:1 (0:0) el MŚ bramki: Hrajr Mkojan (samobójcza), Robert Lewandowski 10.06.2017; Polska - Rumunia 3:1 (1:0) bramki: Robert Lewandowski - trzy 04.09.2017; Polska - Kazachstan 3:0 (1:0) el. MŚ bramki: Arkadiusz Milik, Kamil Glik, Robert Lewandowski 08.10.2017; Polska – Czarnogóra 4:2 (2:0) el. MŚ bramki: Krzysztof Mączyński, Kamil Grosicki, Robert Lewandowski, Filip Stojkovic (samob.) 10.11.2017; Polska - Urugwaj 0:0 12.06.2018; Polska - Litwa 4:0 (2:0) bramki: Robert Lewandowski - dwie, Jakub Błaszczykowski, Dawid Kownacki 24.03.2019; Polska - Łotwa 2:0 (0:0) el. ME bramki: Robert Lewandowski, Kamil Glik 10.06.2019; Polska - Izrael 4:0 (1:0) el. ME bramki: Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki, Damian Kądzior 09.09.2019; Polska - Austria 0:0 el. ME 13.10.2019; Polska - Macedonia Północna 2:0 (0:0) el. ME bramki: Przemysław Frankowski, Arkadiusz Milik 19.11.2019; Polska - Słowenia 3:2 (1:1) el. ME bramki: Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Jacek Góralski 02.09.2021; Polska - Albania 4:1 (2:1) el. MŚ bramki: Robert Lewandowski, Adam Buksa, Grzegorz Krychowiak, Karol Linetty 08.09.2021; Polska - Anglia 1:1 (0:0) el. MŚ bramka: Damian Szymański 09.10.2021; Polska - San Marino 5:0 (2:0) el. MŚ bramki: Karol Świderski, Cristian Brolli (samob.), Tomasz Kędziora, Adam Buksa, Krzysztof Piątek 15.11.2021; Polska - Węgry 1:2 (0:1) el. MŚ bramka: Karol Świderski 14.06.2022; Polska - Belgia 0:1 (0:1) LN 22.09.2023; Polska - Holandia 0:2 (0:1) LN --------------------------------------------------------------------------------------------- bilans: 33 meczów; 19 zwycięstw Polski, 9 remisów, 5 porażek; bramki: 74-29. zdobywcy goli: 27 - Robert Lewandowski 7 - Arkadiusz Milik 5 - Kamil Grosicki 3 - Jakub Błaszczykowski, Kamil Glik 2 - Adam Buksa, Bartosz Kapustka, Grzegorz Krychowiak, Krzysztof Mączyński, Krzysztof Piątek, Łukasz Piszczek, Karol Świderski 1 - Przemysław Frankowski, Jacek Góralski, Damian Kądzior, Tomasz Kędziora, Marcin Komorowski, Jakub Kosecki, Dawid Kownacki, Karol Linetty, Sebastian Mila, Damian Szymański, Sebastian Szymański, Łukasz Teodorczyk samobójcze - Hrajr Mkojan (Armenia), Filip Stojkovic (Czarnogóra), Cristian Brolli (San Marino)