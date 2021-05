E-sport wkracza na igrzyska. Pierwsza wirtualna olimpiada

Wydaje się, że w tych igrzyskach olimpijskich może wziąć udział każdy. Wystarczy odpowiedni sprzęt oraz wola walki o medale i podium. Komitet Olimpijski jeszcze nie ogłosił zasad rejestracji czy etapów eliminacji. Zawodnicy zmierzą się w 5 dyscyplinach e-sportowych: żeglarstwie, wioślarstwie, wyścigach, kolarstwie i baseballu.

Pierwsze wirtualne igrzyska olimpijskie w grach wideo ruszają miesiąc przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio.

„Jest to z pewnością kamień milowy w rozwoju e-sportu” – mówi Andrzej Mazuruk, twórca internetowy. „Mówimy tutaj o bardzo ważnym podmiocie, jakim na scenie międzynarodowej jest Międzynarodowy Komitet Olimpijski. E-sport jest megapopularny – to nie jest nic nowego, dla kogoś, kto śledzi tę scenę. W tym momencie można powiedzieć, że jesteśmy w historycznym momencie, że e-sport staje się rozrywka olimpijską” – dodaje.

„Jest to bardzo poważny ruch w kierunku dopuszczenia e-sportu do igrzysk olimpijskich” – dodaje Rafał Kurczyński, ekspert od branży gier wideo.

„To znak czasów. Mamy pandemię, ciężko jest w tych czasach przeprowadzić igrzyska olimpijskie. Dzięki włączeniu e-sportu więcej osób, także młodych ludzi, jest w stanie zainteresować się igrzyskami” – dodaje.

Wirtualne igrzyska olimpijskie potrwają do 23 czerwca. – To nie będzie wydarzenie tygodniowe czy dwutygodniowe, gdzie największe mecze rozgrywane są w weekendy, jak to bywa w świecie e-sportu. Tutaj te wszystkie rozgrywki toczone będą bez przerwy od 13 maja do 23 czerwca. Będzie 5 konkurencji, czyli 5 symulatorów: żeglarski, wioślarski, wyścigowy, kolarski i baseballowy – wymienia ekspert.

Komitet już potwierdził tytuły większości konkurencji, na których rozgrywane będą zawody. Będą to: eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, kolarski Zwift, Virtual Regatta i Gran Turismo. Wciąż jeszcze nie ujawniono nazwy gry e-wioślarzy.

Specjaliści są zgodni, że decyzja Komitetu jest oficjalnym przyznaniem, że e-sport jest prawdziwym sportem.

Na podst. sportowefakty.wp.pl/ rmf24.pl