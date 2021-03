Decyzja Japonii: igrzyska w Tokio bez kibiców

Sobotnia decyzja oznacza potwierdzenie wcześniejszych spekulacji na ten temat. Agencja prasowa Kyodo już nawet przekazała informację, że kibice zagraniczni nie dostaną pozwolenia na przyjazd do Tokio na igrzyska. Powoływała się wtedy na japoński rząd. Komitet Organizacyjny to wówczas zdementował.

Z decyzji tej najmniej zadowolona jest branża turystyczna, ale i organizatorzy zanotują – według wstępnych szacunków – milionowe straty z powodu braku sprzedaży biletów zagranicznym kibicom

Dotychczas zagranicznym kibicom sprzedano ok. 600 tysięcy biletów na igrzyska oraz ok. 30 tysięcy na paraolimpiadę. Z kolei Japończycy zakupili w sumie ok. 4,5 mln wejściówek. Nie wiadomo jednak na razie, czy ktokolwiek będzie mógł zasiąść na trybunach. Ostateczna decyzja ma zapaść do końca kwietnia.

Organizatorzy nie będą jednak partycypować w ewentualnych stratach wynikających z opłaconych już rezerwacji hotelowych.

„Musimy zapewnić bezpieczeństwo wszystkich uczestników igrzysk, ale i miejscowego społeczeństwa. Już teraz jesteśmy mu winni ogromny szacunek” – powiedział kilka dni temu szef MKOl Niemiec Thomas Bach.

Z opublikowanej niedawno ankiety przeprowadzonej przez dziennik „Yomiuri” wynika, że tylko 18 procent Japończyków zgodziłoby się na dopuszczenie fanów z innych krajów do udziału w igrzyskach. Przeciwną opinię wyraziło 77 procent respondentów. Zdecydowana większość obywateli jest też za kolejnym przełożeniem imprezy lub jej całkowitym odwołaniem. Głównym powodem obaw jest ciągle rozprzestrzeniający się koronawirus.

Rywalizacja olimpijska została przełożona ze względu na Covid-19 z 2020 na 2021 rok; ma się odbyć w terminie 23 lipca – 8 sierpnia.

Na podst. BNS, sport.dziennik.pl