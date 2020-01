Dawid Kubacki wygrał 68. Turniej Czterech Skoczni

vdu

Po trzech z czterech konkursów liderem rywalizacji był Kubacki, który stawał na podium we wszystkich dotychczasowych zawodach TCS. W klasyfikacji generalnej Polak 9,1 punktów przewagi nad Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Trzecie miejsce ze stratą 13,3 pkt zajmował Niemiec Karl Geiger. Czwarty Japończyk Ryoyu Kobayashi tracił natomiast do Polaka 13,7 pkt.

Co ciekawe, do Kubackiego należy rekord skoczni imienia Paula Ausserleitnera w Bischofshofen. W ubiegłym roku w kwalifikacjach do TCS mistrz świata oddał skok na odległość 145 m.

Kubacki rozpoczął poniedziałkowe skakanie od zwycięstwa w serii próbnej. Również w konkursie nie dał szans rywalom. W pierwszej serii pofrunął aż na 143. metr, a w drugiej wylądował o 2,5 m bliżej. W obydwu przypadkach to były najlepsze skoki serii.

W Bischofshofen Kubacki wyprzedził o 9,9 pkt Karla Geigera oraz o 11,5 Norwega Mariusa Lindvika. Ci sami zawodnicy znaleźli się na podium klasyfikacji generalnej TCS, ale tym razem to Lindvik był drugi, a Geiger trzeci. Ostatecznie niemiecko-austriacką rywalizację poza podium ukończył zwycięzca sprzed roku Japończyk Ryoyu Kobayashi, który w Bischofshofen był siódmy.

Dla Kubackiego to drugi w karierze zwycięski konkurs w cyklu Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej PŚ Polak wciąż jest piąty z dorobkiem 444 punktów. Prowadzi Kobayashi (644 pkt).

W poniedziałek w czołowej trzydziestce znalazło się jeszcze dwóch innych Polaków. Kamil Stoch był trzynasty, a Piotr Żyła dwudziesty siódmy. Na pierwszej serii udział w konkursie zakończyli trzydziesty trzeci Maciej Kot i czterdziesty dziewiąty Stefan Hula. W końcowej klasyfikacji TCS Stoch był trzynasty, a Żyła uplasował się tuż za nim.

Dawid Kubacki został trzecim Polakiem, który wygrał Turniej Czterech Skoczni. Wcześniej triumfowali – Adam Małysz (2001) i dwukrotnie Kamil Stoch (2017 i 2018).