Daniel Obajtek: Orlen największym sponsorem sportu w Polsce

Informując o raporcie z działalności sponsoringowej, PKN Orlen podkreślił, iż „jest największym mecenasem polskiego sportu i kultury”.

„PKN Orlen jako pierwszy w Polsce publikuje raport roczny za 2020 r. poświęcony działalności sponsoringowej” – oznajmił płocki koncern.

Jak podkreśla, „pierwsza tego typu publikacja na rynku zawiera szeroki opis projektów wspieranych przez Orlen, efektów działalności sponsoringowej oraz wypracowanych przez lata dobrych praktyk w zakresie współpracy ze sportowcami, instytucjami kultury i partnerami społecznymi”.

PKN Orlen zwrócił uwagę, że jest podmiotem najczęściej angażującym się w działalność sponsoringową, według 54 proc. ankietowanych w badaniu przeprowadzonym przez ARC Rynek i Opinie w grudniu 2020 r. Według spółki, to wzrost aż o 11 punktów proc. „Tym samym koncern wyprzedził pozostałe analizowane marki” – przekazano w komunikacie.

– Opublikowaliśmy raport sponsoringowy za 2020 rok, żeby pokazać, że nasza wizja na sponsoring jest przemyślana. Nie możemy działać w sposób chaotyczny i raport to jest taka dobra praktyka, by pokazać w jakim kierunku dążymy. Orlen ma swoich akcjonariuszy i to też jest przesłanie do nich, że rozsądnie wydajemy pieniądze – tłumaczył na antenie Polsat News Daniel Obajtek.

Prezes Orlen przekazał, że „w ciągu trzech lat zwiększyliśmy o 100 proc. wartość działań sponsoringowych. Sam ekwiwalent za rok 2020 w mediach polskich i zagranicznych wyniósł 800 mln zł”. Zapowiedział, że działalność sponsoringowa będzie się zwiększać wraz z rozrostem koncernu.

– Szykujemy się do rebrandingu naszych zagranicznych stacji pod szyld Orlen. Po zakończeniu wszystkich procesów przejęć płocki koncern będzie generował przychód wysokości 200 mld zł. W związku z tym inwestowanie w sport, kulturę, zadania społeczne będzie coraz większe – przekazał.