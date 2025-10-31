Celem mistrza jest Los Angeles

Złoto z taktyki i „czystego” wykonania

Do finału ME Tworogal wchodził poturbowany.

„Było dużo myśli, że możemy nawet nie wystartować w mistrzostwach Europy, ale charakter Roberta jest silny” – podkreśla trener Jevgenijus Izmodenovas.

Sam zawodnik relacjonuje:

„Kontuzji doznałem jeszcze przed mistrzostwami, ale zdrowie się poprawiło. Na mistrzostwach Europy ponownie uraziłem to samo kolano… Przed finałem już nie trenowaliśmy, próbowaliśmy jakoś wyleczyć nogę. Zawody zawsze trochę maskują ból, ale psychicznie było ciężko. Myślałem, że nie wystartuję. Lekarz jednak zdołał postawić mnie na nogi”.

Na kilka godzin przed finałem sztab podjął kluczową decyzję: zamiast planowanej od stycznia, trudniejszej kompozycji – prostszą, ale pewną.

„Byliśmy gotowi pokazać bardziej skomplikowany program, ale na cztery godziny przed finałem powiedziałem, że nie trzeba. Robert się zdziwił, mówił, że może nie wystarczyć, ale odparłem: tak ma być. I posłuchał” – wspomina trener.

„Przygotowanie, koncentracja i to, co spada z nieba – te elementy zadecydowały o zwycięstwie… Ktoś mi podpowiedział, że nie trzeba ryzykować, wystarczy prostszy program” – dodaje.

„Od stycznia szykowaliśmy dużo mocniejszy układ… Z początku nie byłem zadowolony, bo pół roku pracowałem nad trudnym programem i chciałem pokazać wszystko, co potrafię, ale decyzja trenera była słuszna” – przyznaje Robert. Ostatecznie wyższa ocena za czystość wykonania przesądziła o złocie.

Diagnoza po powrocie i codzienność bólu

Zaraz po przylocie do kraju gimnastyk wykonał badania kolana.

„Na papierze nie wygląda to najlepiej, ale nie jest aż tak źle. Są naderwania, trzeba około miesiąca spokoju… Po miesiącu z nogą powinno być wszystko dobrze” – mówi.

To pierwsza poważniejsza kontuzja tego kolana, choć – jak zaznacza – urazy są codziennością w gimnastyce: cierpią kolana, barki, stawy skokowe, nadgarstki, łokcie, plecy.

„Od stycznia nie było dnia, żebym wstawał bez bólu. Teraz chyba pierwszy tydzień, kiedy budzę się i nic nie boli” – uzupełnia.

Nowe zasady Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej (FIG) i… stare problemy z bazą

Zdaniem trenera kłopot wiąże się z nowymi zasadami zeskoków, wprowadzonymi na obecny cykl olimpijski przez Międzynarodową Federację Gimnastyczną (FIG).

„Co cztery lata po igrzyskach zmieniają się przepisy… Zmienił się zeskok. To, co robiliśmy przez dziesięć lat, teraz jest oceniane inaczej. Zmieniono też liczbę elementów – wcześniej było ich dziesięć, teraz w nowym cyklu wystarczy osiem” – tłumaczy J. Izmodenovas.

Trudniejsze zeskoki dla litewskich zawodników są dodatkowym wyzwaniem, bo w kraju wciąż brakuje sali z tzw. miękką niecką (foam pit). Dlatego Tworogal regularnie trenuje w Helsinkach:

„W Litwie praktycznie nie ma szans bezpiecznie uczyć się nowych rzeczy. Uczymy się za granicą… Tydzień wyjazdu, tydzień w domu – psychicznie to męczy”.

Trener dodaje gorzko:

„Jak dwadzieścia lat temu, tak i teraz – brakuje wszystkiego. Nawet się nie zbliżyliśmy do odpowiednich warunków”.

Trzy igrzyska – i lekcje z presji

Robert Tworogal ma za sobą trzy starty olimpijskie:

Rio 2016 – 42. miejsce w wieloboju i 15. w skoku przez stół;

Tokio 2020 – 46. w wieloboju;

Paryż 2024 – 55. na poręczach, 18. na drążku.

„Pierwsze igrzyska nie dały żadnej nauki – jechaliśmy po prostu uczestniczyć. Drugie i trzecie pokazały, że trzeba pracować nad emocjami i wchodzić w zawody z chłodną głową” – przyznaje.

„Najważniejszych zawodów życia psychika na razie nie obsługuje idealnie… Wyciągnęliśmy sporo wniosków – może było zbyt dużo przygotowań i podróży. W następnym cyklu przygotowania będą inne” – dopowiada trener.

Kurs na Los Angeles 2028

Duet Tworogal–Izmodenovas współpracuje od 2015 r. i chce powalczyć o kwalifikację na czwarte w karierze igrzyska.

„Upór chyba. Całe życie to robię. Miłość do sportu – to mocne słowo; może lepiej: rzecz, którą dobrze potrafię” – mówi gimnastyk.

Trener podkreśla:

„Jest uparty… Teraz bardziej odpowiedzialny. Z wiekiem przyszło zrozumienie, że czasem lepiej zrobić mniej”.

Droga nie będzie prosta, zwłaszcza dla specjalistów od pojedynczych przyrządów.

„Ci, którzy walczą o bilet olimpijski przez pojedyncze przyrządy – jak Robert na drążku – będą mieli trudniej. Czeka sześć zawodów, z których liczyć się będą cztery najlepsze wyniki. To bardzo trudne przygotowanie” – podsumowuje J. Izmodenovas.

