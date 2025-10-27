Znad Wilii

Butrymańce: tradycyjny turniej siatkówki o Puchar Stanisława Mikonisa

21 i 23 października w Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach odbył się tradycyjny turniej siatkówki dziewcząt i chłopców o Puchar Stanisława Mikonisa. W tym roku do rywalizacji zaproszono po sześć drużyn w każdej kategorii.

Dziewczęta (rocznik 2011 i młodsze)

Mimo młodego wieku uczestniczek poziom zawodów był wysoki, a większość spotkań wyrównana i zacięta. Po półfinałach i finałach w grupach klasyfikacja przedstawia się następująco:

  1. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
  2. Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
  3. Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach
  4. Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
  5. Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach
  6. Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach

Najlepsze zawodniczki drużyn:

  • Valerija Adamavičiūtė – Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach
  • Sylwia Juchniewicz – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
  • Agata Stankiewicz – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
  • Adelina-Sofija Volochovičiūtė – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach
  • Modesta Šerlat – Gimnazjum im. Anny Krepštul w Butrymańcach
  • Patricija Poliakaitė – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

Chłopcy (rocznik 2009 i młodsi)

Pewnie, wygrywając wszystkie mecze, po złoto sięgnęła drużyna Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach. Podium i kolejne miejsca:

  1. Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach
  2. Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
  3. Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
  4. Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
  5. Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
  6. Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach

Najlepsi zawodnicy drużyn:

  • Paweł Jankowski – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
  • Renat Martinkevič – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach
  • Daniel Jelmak – Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
  • Daniel Szamel – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
  • Damjan Dorniak – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
  • Lech Sarełło – Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach

Organizatorzy podkreślają sportową atmosferę i wysoki poziom gry w obu kategoriach wiekowych. Turniej o Puchar Stanisława Mikonisa od lat integruje szkolne środowisko siatkarskie rejonu solecznickiego i stanowi ważny sprawdzian formy dla młodych zawodniczek i zawodników.

