Butrymańce: tradycyjny turniej siatkówki o Puchar Stanisława Mikonisa

Dziewczęta (rocznik 2011 i młodsze)

Mimo młodego wieku uczestniczek poziom zawodów był wysoki, a większość spotkań wyrównana i zacięta. Po półfinałach i finałach w grupach klasyfikacja przedstawia się następująco:

Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach

Najlepsze zawodniczki drużyn:

Valerija Adamavičiūtė – Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach

Sylwia Juchniewicz – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach

Agata Stankiewicz – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach

Adelina-Sofija Volochovičiūtė – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach

Modesta Šerlat – Gimnazjum im. Anny Krepštul w Butrymańcach

Patricija Poliakaitė – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

Chłopcy (rocznik 2009 i młodsi)

Pewnie, wygrywając wszystkie mecze, po złoto sięgnęła drużyna Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach. Podium i kolejne miejsca:

Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach

Najlepsi zawodnicy drużyn:

Paweł Jankowski – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach

Renat Martinkevič – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach

Daniel Jelmak – Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach

Daniel Szamel – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach

Damjan Dorniak – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach

Lech Sarełło – Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach

Organizatorzy podkreślają sportową atmosferę i wysoki poziom gry w obu kategoriach wiekowych. Turniej o Puchar Stanisława Mikonisa od lat integruje szkolne środowisko siatkarskie rejonu solecznickiego i stanowi ważny sprawdzian formy dla młodych zawodniczek i zawodników.