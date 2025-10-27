Butrymańce: tradycyjny turniej siatkówki o Puchar Stanisława Mikonisa

Dziewczęta (rocznik 2011 i młodsze)
Mimo młodego wieku uczestniczek poziom zawodów był wysoki, a większość spotkań wyrównana i zacięta. Po półfinałach i finałach w grupach klasyfikacja przedstawia się następująco:
- Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
- Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
- Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach
- Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
- Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach
- Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
Najlepsze zawodniczki drużyn:
- Valerija Adamavičiūtė – Gimnazjum „Santarvė” w Solecznikach
- Sylwia Juchniewicz – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
- Agata Stankiewicz – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
- Adelina-Sofija Volochovičiūtė – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach
- Modesta Šerlat – Gimnazjum im. Anny Krepštul w Butrymańcach
- Patricija Poliakaitė – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
Chłopcy (rocznik 2009 i młodsi)
Pewnie, wygrywając wszystkie mecze, po złoto sięgnęła drużyna Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach. Podium i kolejne miejsca:
- Gimnazjum Tysiąclecia w Solecznikach
- Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
- Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
- Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
- Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
- Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach
Najlepsi zawodnicy drużyn:
- Paweł Jankowski – Gimnazjum im. Pawła Ksawerego Brzostowskiego w Turgielach
- Renat Martinkevič – Gimnazjum Tysiąclecia Litwy w Solecznikach
- Daniel Jelmak – Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach
- Daniel Szamel – Gimnazjum im. Stanisława Rapolionisa w Ejszyszkach
- Damjan Dorniak – Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach
- Lech Sarełło – Gimnazjum im. Ludwika Narbutta w Koleśnikach
Organizatorzy podkreślają sportową atmosferę i wysoki poziom gry w obu kategoriach wiekowych. Turniej o Puchar Stanisława Mikonisa od lat integruje szkolne środowisko siatkarskie rejonu solecznickiego i stanowi ważny sprawdzian formy dla młodych zawodniczek i zawodników.