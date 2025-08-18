„Bgirl Nicka” z brązowym medalem na Światowych Igrzyskach Sportowych

Wicemistrzyni olimpijska rywalizację rozpoczęła w grupie C, gdzie jej występ został oceniony najwyżej. W ćwierćfinale 3:0 (7:2, 5:4, 7:2) pokonała utytułowaną Holenderkę Bgirl India. W półfinale musiała jednak uznać wyższość reprezentantki Chin – Bgirl 671, brązowej medalistki igrzysk olimpijskich w Paryżu, przegrywając 1:2 (0:9, 2:7, 9:0).

W walce o trzecie miejsce Dominika pewnie zwyciężyła Francuzkę Sya Dembele – Bgirl Syssy, wygrywając 3:0 (6:3, 5:4, 5:4). Finał rozgrywek zakończył się triumfem Chinki Bgirl Royal, która pokonała rodaczkę Bgirl 671.

Choć breakdance nie znalazł się w programie igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku, powrócił do programu Światowych Igrzysk Sportowych. W tegorocznych zawodach wzięło udział po 16 najlepszych tancerzy i tancerek świata.