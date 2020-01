Bartłomiej Marszałek wystartuje w barwach ORLEN Team

vdu

Konsekwentnie budujemy pozycję marki ORLEN w powiązaniu ze sportem na najwyższym poziomie. W ten sposób wzmacniamy jej globalne postrzeganie, co przekłada się też na wymierne korzyści finansowe. Nasze produkty petrochemiczne, asfalty, czy oleje są dostępne w ponad stu krajach, na sześciu kontynentach. W tym roku zamierzamy wzmacniać rozpoznawalność marki ORLEN za granicą, zwłaszcza w kontekście stacji paliw należących do Grupy. Proces cobrandingu będziemy wspierać właśnie poprzez zaangażowanie w sport. Mam satysfakcję, że PKN ORLEN będzie miał także swój udział w sukcesach polskiego motorowodniaka, tym bardziej, że zawody w tej dyscyplinie śledzi miliard kibiców na całym świecie – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.



W ramach pakietu sponsorskiego logotyp ORLEN będzie głównym elementem malowania bolidu Polaka, który pływa w barwach zespołu Emirates Racing. Znajdzie się także na kaskach i odzieży teamu wspierającego zawodnika oraz na jego boksach i namiocie ekspozycyjnym rozstawianym podczas wyścigów. Komunikacja będzie prowadzona z wykorzystaniem logo ORLEN, VERVA i ORLEN Team. Umowa przewiduje ponadto zaangażowanie Bartłomieja Marszałka w działania eventowe PKN ORLEN.



Bartłomiej Marszałek to utytułowany sportowiec, dla którego ubiegły sezon w wodnej Formule 1 był przełomowy. W grudniu 2019 roku zajął trzecie miejsce podczas Grand Prix w Szardży, co dało mu piątą pozycję w klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata F1H2O. W tegorocznym, dziewiątym już sezonie w F1 zapowiada walkę o jeszcze wyższą pozycję. Sportowiec w przygotowaniach do startów korzysta wyłącznie z polskiej myśli technicznej, współpracując z rodzimymi firmami, specjalistami i ośrodkami naukowymi. Samodzielnie koordynuje prace swojego zespołu i osobiście przygotowuje bolidy do startów.



Jestem dumny, że mogłem dołączyć do ORLEN Teamu, w barwach którego występują znakomici sportowcy. To dla mnie duże wyróżnienie, a także odpowiedzialność, by jak najlepiej reprezentować zespół na międzynarodowych zawodach. Jestem zdeterminowany, by przy wsparciu PKN ORLEN rozwijać się i stworzyć sobie warunki do tego, aby realnie myśleć o sięgnięciu po tytuł mistrza świata – mówi Bartłomiej Marszałek.

Wodna Formuła 1 jest elitarną serią wyścigową wzorowaną na samochodowej F1. Rywalizację 18 kierowców, których bolidy pędzą z prędkością 250 km/h, ogląda miliard widzów w 83 krajach. Na cykl Mistrzostw Świata składają się wyścigi Grand Prix rozgrywane w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.



ORLEN Team funkcjonuje od 20 lat. Występujący w nim zawodnicy reprezentują, poza wodną Formułą 1, także cross country, enduro, karting, Formułę 1, rajdy samochodowe, WRC, żużel i motoparalotniarstwo. Do ORLEN Teamu należą sportowcy, doskonale znani nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami, m.in. Robert Kubica i Jakub Przygoński.

źródło: orlen.pl