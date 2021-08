Arcymistrz szachowy ze wsparciem PKN Orlen

– Mam satysfakcję, że do grona sportowców wspieranych przez PKN ORLEN dołącza wybitny szachista, jakim jest Jan-Krzysztof Duda. Grupa Sportowa ORLEN powiększa się o kolejnego utalentowanego zawodnika, który ma potencjał do dalszych zwycięstw na międzynarodowych arenach. Jestem pewien, że fenomenalna gra Jana-Krzysztofa Dudy będzie inspiracją dla tysięcy młodych ludzi chcących spróbować swoich sił przy szachownicy. Wspierając sportowców w osiąganiu sukcesów, jednocześnie budujemy globalną rozpoznawalność marki ORLEN, a to przekłada się na realizację naszych celów biznesowych – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Jan-Krzysztof Duda gra w szachy od piątego roku życia. Na swoim koncie ma ponad sto wygranych turniejów. W wieku 10 lat został szachowym mistrzem świata, natomiast tuż po 15. urodzinach zdobył tytuł arcymistrza. Szachista niedawno osiągnął swój największy sukces w karierze – zdobył Puchar Świata, pokonując po drodze Magnusa Carlsena, mistrza świata i ikonę tej dyscypliny sportu. Triumf Jana-Krzysztofa Dudy jest największym osiągnięciem polskich szachów od momentu zdobycia przez reprezentację naszego kraju złotego medalu olimpijskiego w 1930 roku. 23-latek został pierwszym Polakiem w historii, który może pochwalić się zwycięstwem w tym prestiżowym turnieju.

– Cieszę się, że dołączam do Grupy Sportowej ORLEN. Wierzę, że dzięki wsparciu stabilnego sponsora, jakim jest PKN ORLEN, będę mógł konsekwentnie budować swoją karierę, osiągając kolejne sukcesy. Współpraca w ramach jednej grupy z ikonami polskiego sportu, na przykład z Anitą Włodarczyk i Marią Andrejczyk, to dla mnie szansa na zdobywanie kolejnych ważnych doświadczeń, które jeszcze bardziej pomogą mi rozwijać się sportowo – mówi Jan-Krzystof Duda, zawodnik Grupy Sportowej ORLEN.

Pierwszy występ Jana-Krzysztofa Dudy w barwach Grupy Sportowej ORLEN odbędzie się podczas festiwalu szachowego w Ustroniu. Dzięki zwycięstwu w Pucharze Świata naszego arcymistrza czeka też udział w przyszłorocznym Turnieju Kandydatów, którego triumfator będzie pretendentem w walce o tytuł mistrza świata.