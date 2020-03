Anna i Robert Lewandowscy przekazali milion euro na walkę z koronawirusem

vdu

Bundesliga zawiesiła rozgrywki do 2 kwietnia. Na razie jednak nie wiadomo, czy także po tym terminie będzie możliwe kontynuowanie sezonu. Prognozy na pewno nie są optymistyczne, sytuacja w wielu krajach jest dramatyczna, a na całym świecie zmarło już ponad 12 tysięcy ludzi.

Robert Lewandowski, który wraca do pełnej sprawności po kontuzji, jest w pełni świadomy powagi sytuacji.

Kapitan reprezentacji Polski niemal codziennie publikuje w mediach społecznościowych nie tylko zdjęcia z domowych treningów, ale też apeluje do ludzi, by nie bagatelizowali zagrożenia, przestrzegali zasad kwarantanny i starali się robić wszystko, by uniknąć zakażenia.

Lewandowski wraz z jego żoną Anną zdecydowali też, że przeznaczą na pomoc w walce z koronawirusem milion euro. Para znana jest ze swojej charytatywnej działalności.

Snajper Bayernu dołączył tym samym do szeregu innych znakomitych piłkarzy, którzy zdecydowali się wesprzeć swoje kraje, jak chociażby Zlatan Ibrahimović, Franck Ribery czy wspomniany już Jakub Błaszczykowski, który jako pierwszy z kadrowiczów postanowił przekazać część swojego majątku na szczytny cel.