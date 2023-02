Biatloniści Rejonu Wileńskiego na podium biatlonowych zawodów

W pierwszym dniu ponad 60 biatlonistów z Wisagini, Onikszt, Wilna, Ignaliny i Rejonu Wileńskiego rywalizowało w sprincie na dystansie od 3 do 7,5 km. Daniel Buchowski na pierwszym strzelaniu pudłował raz i wyszedł na prowadzenie, ale na strzelaniu stojąc popełnił 2 błędy i finiszował drugi, pokonując dystans za 20 min. 54,5 sek. Emilia Mincewicz w grupie dziewcząt 2006-2007 r. ur. rywalizowała na dystansie 6 km. Emilia na strzelaniu leżąc pomyliła się 2 razy i objęła prowadzenie, na strzelaniu stojąc pomyliła się raz i zajęła 1 miejsce, pokonując dystans za 23 min. 07,54 sek. Kotryna Kazłowskitie na strzelaniu pomyliła się 4 razy i zajęła 5 miejsce, pokonując dystans za 29 min. 38,33 sek.

Dziewczęta 2008-2009 r. ur. rywalizowały na dystansie 3 km. Miła Sienkiewicz bardzo szybko ślizgnęła na nartach, na strzelaniu leżąc pomyliła się 2 razy i jechała na 1 pozycji. Na drugim strzelaniu pudłowała 3 razy, ale bardzo szybko pokonała ostatnie 1,2 km i zajęła 1 miejsce, pokonując 3,6 km za 13 min. 32,9 sek. Eliza Szidłauskaitie na pierwszym strzelaniu pudłowała raz, na drugim 3 razy, dystans pokonała za 14 min. 17,4 sek. i stanęła na 2 schodku podium. Amelia Bernatowicz zajęła 5 miejsce z wynikiem 16 min. 02,4 sek.

W grupie chłopców Łukasz Mincewicz miał do pokonania 4,5 km. Łukasz na pierwszym strzelaniu pomylił się raz i prowadził, ale na drugim pudłował 2 razy i zajął 2 miejsce, na pokonanie dystansu potrzebując 15 min. 50 sek. Dominik Nowickas finiszował na 4 miejscu z czasem 17 min. 26,1 sek.

Dziewczęta 2010-2011 r. ur. rywalizowały na dystansie 3 km ze strzelaniem 2 razy leżąc. Nika Kunczina na strzelaniu pomyliła się 2 razy, ale była najszybszą na dystansie i zajęła 1 miejsce z czasem 11 min. 34,4 sek. Eweta Szidłauskaitie na dwóch strzelaniach pomyliła się 3 razy, dystans pokonała za 12 min. 26,3 sek. i zajęła 2 miejsce. Maksim Kunczin na strzelaniu pomylił się 6 razy, dystans 3 km pokonał za 14 min. 17,5 sek. i zajął 5 miejsce. Antoni Butkiewicz po raz pierwszy startował w zawodach biatlonowych i zajął 6 miejsce, pokonując dystans za 16 min. 46,8 sek. i popełniając 7 błędów na strzelaniu.

W kategorii Masters M-50 pierwsze miejsce zajął Romuald Noreika, pokonując dystans 6 km za 20 min. 04,8 sek. i popełniając 2 błędy na strzelaniu stojąc.

Dzieci w wieku do 12 lat rywalizowały w narciarstwie na dystansie 1 oraz 2 km. W najmłodszej grupie 2013-2014 r. ur. zwyciężył Maksim Kunczin, 1 km pokonując za 2 min. 14,1 sek. Adrian Buchowskij dystans pokonał za 3 min. 53,5 sek. i zajął 2 miejsce, a Robert Boban stanął na 3 schodku podium z wynikiem 5 min. 14,3 sek. W grupie dziewcząt 2011-2012 r. ur. zwyciężyła Kamila Poźniak, pokonując 2 km za 5 min. 55,1 sek. Drugie miejsce zajęła Austeja Gasiancewa z wynikiem 6 min. 49,8 sek., a trzecie Monika Górska, pokonując 2 km za 6 min. 57,9 sek. W grupie chłopców zwyciężył Rafał Boban, pokonując 2 km za 5 min. 48,7 sek. Drugie miejsce zajął Daniel Siemaszko, pokonując dystans za 5 min. 56,4 sek.

W związku z brakiem śniegu te zawody nie odbyły by się w Niemenczynie, gdyby nie pomoc rodziców, pracowników Szkoły Sportowej i Centrum Sportu oraz członków klubu sportowego miasta Niemenczyn „Niempolis”, którzy po pracy wieczorami nawieźli śniegu na trasę 2 kilometrów, za co serdecznie dziękuję. Startujący biatloniści wysoko ocenili przygotowanie tras na zawody, która teraz także będzie służyć dla miejscowych biatlonistów dla treningów na co dzień. Jeszcze w toku zawodów Litewska Asocjacja Narciarstwa zwróciła się z propozycją o przeprowadzenie Młodzieżowych Mistrzostw Litwy w narciarstwie biegowym 11-12 lutego, które musieli odbyć się w Ignalinie. Tak powoli Niemenczyn stanowi się znany na Litwie jako centrum sportów zimowych.

Marian Kaczanowski

Dyrektor Centrum Sportu Rejonu Wileńskiego