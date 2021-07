3:0 z gospodarzami! Polscy siatkarze wywalczyli awans do ćwierćfinału

Początek meczu polskich siatkarzy z gospodarzami igrzysk to wyrównana walka obu ekip. Polacy odskoczyli na trzy oczka po ataku Bartosza Kurka (12:9), ale rywale odrobili straty – atak Yuji Nishidy dał wyrównanie (14:14). Przez pewien czas oglądaliśmy grę punkt za punkt. W końcówce znów odskoczyli biało-czerwoni. Atak Aleksandra Śliwki, błąd Japończyków w kolejnej akcji i było 21:19. W kluczowych akcjach Polacy nie oddali przewagi. Punktowy blok dał im piłkę setową (24:21), a efektowny atak Wilfredo Leona zamknął tę część meczu (25:22).

W drugiej partii siatkarze trenera Vitala Heynena szybciej uzyskali znaczącą zaliczkę (8:5). W środkowej części seta wygrali niezwykle długą akcję i prowadzili 11:6, później asa po taśmie dołożył Piotr Nowakowski (15:9) i wydawało się, że Polacy kontrolują sytuację. Japończycy zerwali się jednak do walki i zmniejszyli straty. W końcówce Leon huknął z zagrywki (124 km/h) i było 21:17, dwa skuteczne ataki dołożył Śliwka i biało-czerwoni mieli piłkę setową (24:20). Wynik na 25:21 ustalił atakiem z pipe’a Leon.

Początek seta numer trzy to dobra gra Polaków (6:3) i udana pogoń Japończyków (7:7). Biało-czerwoni zaczęli popełniać błędy, co ułatwiło zadanie rywalom – Japończycy uzyskali przewagę (12:14, 15:17). Polacy odrobili straty (20:20) po asie serwisowym Leona (126 km/h). Losy seta ważyły się do samego końca. Punktowy blok Jakuba Kochanowskiego dał piłkę setową (24:23), ale rywale wygrali długą, nerwową wymianę i doprowadzili do rywalizacji na przewagi. Atak Kurka i blok Mateusz Bieńka przechyliły szalę zwycięstwa na stronę Polski (26:24).

Najwięcej punktów: Wilfredo Leon (17), Aleksander Śliwka (13), Jakub Kochanowski (11), Bartosz Kurek (11) – Polska; Yuki Ishikawa (16), Yuji Nishida (13) – Japonia. Polacy lepiej punktowali w ataku, blokiem (12–7) oraz zagrywką (3–1); popełnili jednak więcej błędów własnych od rywali. Mimo fragmentów słabszej, szarpanej gry, w decydujących momentach setów byli lepsi od Japończyków.

We wcześniejszych meczach olimpijskiego turnieju w Tokio Polska przegrała z Iranem 2:3 oraz ograła Włochy 3:0 i Wenezuelę 3:1. Z bilansem 3 zwycięstwa – 1 porażka jest liderem tabeli i na kolejkę przed końcem ma zapewniony awans do ćwierćfinału. W ostatnim meczu fazy grupowej zagra w niedzielę z Kanadą.

Polska – Japonia 3:0 (25:22, 25:21, 26:24)

Polska: Mateusz Bieniek, Wilfredo Leon, Bartosz Kurek, Fabian Drzyzga, Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski – Paweł Zatorski (libero) oraz Piotr Nowakowski, Łukasz Kaczmarek, Kamil Semeniuk. Trener: Vital Heynen.

Japonia: Akihiro Yamauchi, Yuki Ishikawa, Masahiro Sekita, Yuji Nishida, Ran Takahashi, Taishi Onodera – Tomohiro Yamamoto (libero) oraz Kenta Takanashi, Haku Ri. Trener: Yuichi Nakagaichi.