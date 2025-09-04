11-letnia Kaja Tworogal z Mickun mistrzynią Europy w tenisie stołowym

W turnieju rywalizowały czołowe talenty z całego kontynentu. Litwę reprezentowali podopieczni Szkoły Sportowej w Niemenczynie wywodzący się z Mickun: Kaja Tworogal, Karina Milto, Eva Chalkovskytė, Gabriela Gulbicka, Arsenij Kanaškov, Daniel Tunkiewicz oraz ich trener Mark Vaitonis.

Kaja Tworogal przeszła przez kolejne rundy bardzo pewnie, a w wielkim finale po zaciętym pojedynku pokonała reprezentantkę Francji Avelinę Dirment Nunez 3:2, sięgając po złoto i tytuł mistrzyni Europy U11.

Po udanym starcie we Francji Kaja Tworogal otrzymała zaproszenie do udziału w prestiżowym turnieju „Stiga Masters Minimes” w Belgii. W zawodach wystąpi tylko czternaście najbardziej utalentowanych europejskich zawodniczek urodzonych w 2014 roku.

Redakcja Radia Znad Wilii składa serdeczne gratulacje Kaji Tworogal, jej trenerowi Markowi Vaitonisowi, rodzinie oraz całemu zespołowi Szkoły Sportowej w Niemenczynie. Życzymy dalszych sukcesów, wytrwałości w treningach i spełnienia sportowych marzeń.