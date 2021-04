Żybort: SKOnSR nie może w tym roku liczyć na pomoc turystów z Polski

"Już teraz można nabyć kolekcjonerską monetę z okazji 30-lecia istnienia Społecznego Komitetu Opieki Nad Starą Rossą, którą wydaliśmy w tym roku. Jest dostępna w księgarni Elephas, a także w sklepie internetowym www.vilropa.lt. Cena monety - to 15 euro. Dana moneta jest jak cegiełka - wszystkie pieniądze ze sprzedaży zostaną przeznaczone na działalność SKOnSR, więc również na renowację kolejnych pomników. Nabito 5000 egzemplarzy, gdyby nie pandemia, tych monet pewnie już by nie było. Takie cegiełki są chętnie nabywane przez osoby z Polski. Nie możemy w tym roku liczyć na turystów, na pomoc obywateli Polski, dlatego musimy się zwracać do naszych Rodaków, aby wsparli Komitet" - powiedział Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki Nad Starą Rossą, który był gościem "Salonu politycznego". "Na rewersie widzimy urnę Józefa Piłsudskiego z Mauzoleum Matki i Serca Syna, która znajduje się na Rossie. Na awersie widzimy anioła, symbol Komitetu" - dodał prezes.